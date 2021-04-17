Топ-10 модних уроків від іменинниці Вікторії Бекхем

Сьогодні іконі стилю виповнюється 47!

Із гарячої штучки в блискучому міні Вікторія Бекхем перетворилася на бізнес-вумен, що оспівує мінімалізм. Сьогодні у неї свій успішний бренд одягу, лінійка помад Posh Spice і бездоганний смак, до якого багато хто дослухається. Ми – не виняток. На честь дня народження визнаної ікони стилю освіжаємо в пам'яті її головні модні уроки.

1. Якщо потрібно залишити в гардеробі тільки дві речі, нехай це будуть джинси розслабленого крою та об'ємна біла футболка. Безпрограшна формула, яка не вийде з моди.

Фото: Getty Images

2. Аксесуари можуть зробити весь образ. Яскраві човники, сумка з незвичайним дизайном, шарф або масивне кольє – вибір за вами.

Фото: Getty Images

3. Не варто недооцінювати монохромні образи. Навіть складені з базових речей, вони виглядають цікаво і візуально витягають фігуру.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

4. Маленьку чорну сукню ніхто не відміняв. Але їй необов'язково бути стриманою і лаконічною.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

5. Додавайте до своїх образів одяг бойфренда. Можливо, вам він пасуватиме навіть більше. Надихайтеся нашою добіркою речей, які можна позичити з чоловічого гардероба.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

6. Не надягайте костюм в офіс – це надто банально. Він створений для побачень, вечірок і світських виходів.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

7. Якщо у вас яскрава сукея, інших акцентів не має бути. Дотримуйтеся балансу: навіть прикраси можуть виявитися зайвими.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

8. У будь-якій незрозумілій ситуації накидайте на плечі піджак. Він завжди врятує образ. Альтернатива в холодну пору року – класичний тренч.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

9. Іноді краще залишити інтригу. Обирайте повітряні силуети, спідниці міді, светри або блузи під горло. Жіночність сексуальна сама по собі.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

10. В руках можна носити не лише клатч, але й будь-яку сумку, навіть якщо у неї ланцюжок або плечовий ремінь. Це трохи додасть недбалості.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

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