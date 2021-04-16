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15 найпопулярніших люксових брендів – їх гуглять найчастіше

Сьогодні, 12:29

У рамках щорічного дослідження проаналізовано понад 3000 точок даних з Google, відвідуваність веб-сайтів і охоплення соціальних мереж

Сумка Birkin від Hermès стала найпопулярнішою в Instagram. Інше онлайн-дослідження провели у Luxe Digital. За даними видання, Gucci отримав 15,2% від загальної кількості пошукових запитів про предмети розкоші в 2020 році. Таким чином, італійський бренд очолив топ-15 найпопулярніших люксових брендів у мережі.

Gucci Gift Campaign 2020
Gucci Gift Campaign 2020
Фото: Gucci

Причиною успіху Gucci вважають постійне прагнення модного будинку до експериментів та інновацій у діджитал-сфері. Бренд вручає цифрові подарунки, пропонує функцію примірки в доповненій реальності та навіть продає віртуальні кросівки.

До всього, Gucci робить акцент на екологічність і підтримує інші тренди сталого розвитку. За час карантину кількість продажів компанії через інтернет зросла на 70%.

Віртуальні кросівки Gucci
Віртуальні кросівки Gucci
Фото: Gucci

Друге і третє місце дісталося Chanel (11,6%) і Hermès (10,2%) відповідно. За ними слідують Dior, Louis Vuitton, Rolex, Tiffany, Prada, Versace, Armani, Valentino, Balenciaga, Cartier, Burberry і Omega. При цьому помітно знизилася популярність у мережі Louis Vuitton, Burberry і Balenciaga. Що ж, недарма останній вчора представив гучну колаборацію з лідером Gucci.

Рейтинг найпопулярніших люксових брендів у мережі
Рейтинг найпопулярніших люксових брендів у мережі
Фото: luxe.digital

Також днями були оголошені нові фільми і серіали із найстильнішими костюмами.

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