Спробуйте відрізнити люксову річ від мас-маркету: модний тест
Сьогодні, 18:08
У вас 10 спроб!
Майже будь-якому одягу сегмента люкс можна знайти бюджетний аналог. Та й навіщо платити більше, якщо навіть Кейт Міддлтон носить Zara? Ми порівняли творіння відомих дизайнерів із речами з мас-маркету – і зрозуміли, що деякі з них схожі як дві краплі. Пройдіть тест і спробуйте визначити по фото, що коштує дорожче.
1/10
Почнемо з простого. Яка сумка дорожча?
Зліва
Правильно! Ця сумка Bottega Veneta коштує 69 140 грн. А справа – Zara за 999.
75 %
Справа
Ой ні. Це ж Zara за 999 грн. А ось зліва – Bottega Veneta за 69: 140 грн.
25 %
Далі
2/10
Рухаємося далі! Одні з цих окулярів коштують 21 410 грн. Які?
Зліва
А ось і ні! Зліва окуляри Reserved за 459 грн. Справа ж Linda Farrow – люкс.
25 %
Справа
Саме так! Зліва окуляри Reserved за 459 грн. Справа ж Linda Farrow – люкс.
75 %
Далі
3/10
У якому костюмі частіше помічали селебріті?
Зліва
Де там! Зліва – костюм Mango за 1299 грн, а от справа – Alessandra Rich за 47 563 грн.
75 %
Справа
Молодець! Ліворуч — костюм Mango за 1299 грн, а справа — Alessandra Rich за 47 563 грн.
25 %
Далі
4/10
Бренди полюбляють принти з ланцюгами. Але тільки один із цих двох – люксовий. Який?
Зліва
Вірно! За таку куртку Сeline просить 71 976 грн. А ось Mango, який праворуч, продасть вам свою за 1399 грн.
43 %
Справа
Зовсім ні. Ця куртка Mango коштує 1399 грн. А ось Сeline, який зліва, просить за свою 71 976 грн.
57 %
Далі
5/10
Зараз би цю панаму – і на пляж... Але ми поки тут важливі питання вирішуємо. Ціна якого капелюха вища?
Звичайно, зліва
Саме так. Ліворуч знаходиться панама Gucci за 9705 грн. Ну а справа — всього-на-всього Pull&Bear, 799 грн.
29 %
Звичайно, справа
Уважніше! Зліва знаходиться панама Gucci за 9705 грн. Ну а справа — всього-на-всього Pull&Bear, 799 грн.
71 %
Далі
6/10
Переходимо до спідниць. Одна трохи дорожча. Впізнали?
Зліва
Це неправильна відповідь, але спідниця і справді гарна. Bershka оцінює її у 949 грн. Праворуч – Karen Millen, 3900 грн.
57 %
Справа
Аплодуємо! Це спідниця Karen Millen – 3900 грн. Зліва варіант від Bershka за 949.
43 %
Далі
7/10
Тут важче. Через яку джинсовку доведеться попрощатися із 42 000 грн?
Здається, зліва
Все так! Це бренд Celine. Але, якщо чесно, Mango за 1399 грн має не гірший вигляд.
29 %
Думаю, справа
Помилочка! Праворуч – Mango, 1399 грн. А непристойну суму вимагає Celine, що зліва.
71 %
Далі
8/10
А це завдання із зірочкою. На якому фото бренд Dior?
Зліва
Ні, це український бренд Caruso Shoes – 1790 грн. Праворуч – Dior за 35 330 грн. Це за обидва кросівка, не подумайте.
43 %
Справа
Як ви здогадалися? Правильно! Це кросівки Dior, 35 330 грн. Зліва – український бренд Caruso Shoes, 1790 грн.
57 %
Далі
9/10
Здається, що це речі однієї колекції. Але ні! Яка дорожча?
Зліва
Ні :( Зліва – шорти Zara вартістю 999 грн. Поруч – Miu Miu. Вони коштують 23 000 грн.
86 %
Справа
О так, це Miu Miu! Коштують 23 000 грн. Поруч – Zara, 999.
14 %
Далі
10/10
А що по кроп-топам? Оберіть, який коштує більше.
Зліва
В яблучко! Це Jacquemus, і він розорить вас на 7800 грн. Справа знаходиться Bershka, 799 грн.
29 %
Справа
Не вгадали! З правого боку – топ Bershka, 799 грн. А ось Jacquemus зліва розорить вас на 7800.
71 %
Далі
Також пропонуємо пройти тест і відгадати зіркову пару за цікавим фактом.
Всі подробиці в спецтемі Тести
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
ПідписатисяЧитайте Segodnya.ua у Google News