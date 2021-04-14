Спробуйте відрізнити люксову річ від мас-маркету: модний тест

У вас 10 спроб!

Майже будь-якому одягу сегмента люкс можна знайти бюджетний аналог. Та й навіщо платити більше, якщо навіть Кейт Міддлтон носить Zara? Ми порівняли творіння відомих дизайнерів із речами з мас-маркету – і зрозуміли, що деякі з них схожі як дві краплі. Пройдіть тест і спробуйте визначити по фото, що коштує дорожче.

Люкс чи мас-маркет? Визначте за фото, яка річ коштує більше Поїхали! 1/10 Почнемо з простого. Яка сумка дорожча? 75 % 25 % Далі 2/10 Рухаємося далі! Одні з цих окулярів коштують 21 410 грн. Які? 25 % 75 % Далі 3/10 У якому костюмі частіше помічали селебріті? 75 % 25 % Далі 4/10 Бренди полюбляють принти з ланцюгами. Але тільки один із цих двох – люксовий. Який? 43 % 57 % Далі 5/10 Зараз би цю панаму – і на пляж... Але ми поки тут важливі питання вирішуємо. Ціна якого капелюха вища? 29 % 71 % Далі 6/10 Переходимо до спідниць. Одна трохи дорожча. Впізнали? 57 % 43 % Далі 7/10 Тут важче. Через яку джинсовку доведеться попрощатися із 42 000 грн? 29 % 71 % Далі 8/10 А це завдання із зірочкою. На якому фото бренд Dior? 43 % 57 % Далі 9/10 Здається, що це речі однієї колекції. Але ні! Яка дорожча? 86 % 14 % Далі 10/10 А що по кроп-топам? Оберіть, який коштує більше. 29 % 71 % Далі

Також пропонуємо пройти тест і відгадати зіркову пару за цікавим фактом.

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