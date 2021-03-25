5 уроків стилю від іменинниці Сари Джесіки Паркер

Складно повірити, але сьогодні їй виповнилося 56!

У моди немає вікових обмежень. І Сара Джессіка Паркер — найкращий тому доказ. Колись її героїня Керрі Бредшоу змінила культуру сприйняття жіночих проблем. А сама акторка навіть у 56 продовжує змінювати наше ставлення до стилю, руйнує стереотипи і надихає бути сміливою. Нещодавно ми навчилися шопитися за правилами Сари Джесіки Паркер , а тепер говоримо про головні секрети стилю зірки.

Уроки стилю від Сари Джесіки Паркер

Пам'ятайте про класику. База — не тільки довгострокова інвестиція в гардероб, а й чудова основа для експериментів. Знайдіть свої ідеальні човники, чорну сукню, двубортное пальто, тренч і спідницю-олівець. Вони поєднуватимуться з будь-якими аксесуарами і зухвалими трендами.

Фото: Getty Images

Створюйте багатошарові образи. Цьому прийому Паркер навчилася на зйомках культового серіалу — і зараз він як ніколи актуальний. Одягайте водолазку під сорочку, светр на сукню, спідницю поверх джинс. Ви здивуєтеся, як багато цікавих образів можна створити, міксуючи звичні речі.

Фото: Getty Images

Не соромтеся своєї жіночності. У 56 Сара Джессіка Паркер як і раніше має ідеальну фігуру. І вона вміло цим користується! Відкриті плечі і ключиці, приталений крій, розріз від стегна — улюблені фішки зірки.

Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Порушуйте правила. Виконавиця ролі Керрі Бредшоу не стала б іконою стилю, якби не було сміливою. Джинси-скінні, коли всі говорять про вільний крій? Будь ласка. Кілька контрастних принтів в одному образі? Чому б і ні. Керуйтеся не лише модними тенденціями, а й розвивайте внутрішнє чуття.

Фото: Getty Images

Залишайтеся собою. Мода має дарувати задоволення, а не тортури. Якщо вам не комфортно в туфлях за 500 євро — поверніть їх у магазин. І носіть те, що подобається. Попри те, що Сара Джессіка Паркер ніколи не порушує дрес-код світських заходів, у звичайному житті вона одягається просто і зручно.

Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Сара Джессіка Паркер проговорилася про новий сезон серіалу "Секс і місто".

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