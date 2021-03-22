Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Топ-7 модних must have цієї весни

Сьогодні, 18:33

Безперечні хіти сезону

Коли навесні серце вимагає змін, почніть із гардероба. Адже від зовнішнього вигляду залежить наша самооцінка і те, як ми себе відчуваємо. Доведено: нові туфлі піднімають настрій не гірше за келих ігристого. Так само і з трендовими речами нашої вибірки. Отож беріть до уваги головні покупки весни — і тіште себе скоріше. Час влаштувати ревізію, позбутися антитрендів 2021 та скласти свіжий вішлист!

Стьобана куртка

Затишна альтернатива тренчу допоможе впоратися з примхами мінливої весняної погоди і не втратить актуальності майбутньої осени. Олдскульний ефект, що створює стьобаний дизайн, на контрасті добре поєднується з чимось більш сучасним — джинсами, шкіряними або спортивними штанами.

Із силуетами, матеріалами та відтінками можна експериментувати, а ось від великої кількості декоративних елементів краще відмовитися на користь лаконічності. Щоб продовжити носити стьобаний верхній одяг і в більш холодну пору року, зверніть увагу на подовжені куртки і куртки-пальто.

Cтеганая куртка
Фото: instagram.com/arketofficial
Cтеганая куртка
Фото: instagram.com/arketofficial
Cтеганая куртка
Фото: instagram.com/arketofficial
Cтеганая куртка
Фото: instagram.com/arketofficial
Cтеганая куртка
Фото: instagram.com/arketofficial
1/5

Светр-бюстьє

Не дарма весна асоціюється з романтикою. Замість вирізу "каре", навіяного модою епохи рококо, на перший план виходить ще більш чуттєвий варіант — "серце". Він делікатно підкреслює груди, акцентує ключиціта візуально витягує фігуру. До того ж вдягнути такий светр можна буквально куди завгодно — хоч в офіс, хоч на побачення.

Трикотажный свитер-бюстье
Фото: farfetch.com
Трикотажный свитер-бюстье
Фото: shop.mango.com/
Трикотажный свитер-бюстье
Фото: jul.com.ua
Трикотажный свитер-бюстье
Фото: musthave.ua
1/4

Акцентний комір

Круглий відкладний комір "Пітер Пен" або загострений в дусі 70-х — швидкий спосіб додати образу жіночності з часткою наївності. Накладний підійде тим, хто хоче пофантазувати і знайти цікаві поєднання в своєму гардеробі. Об'ємні рукави, горошок і туфлі на підборах зроблять образ більш вінтажним, а масивні черевики і маскулінний піджак — зухвалим і сучасним.

Якщо немає часу морочитися, можна просто купити блузу або топ із акцентним коміром. Для них теж є безпрограшні поєднання — жилет та светр з круглим горлом.

Акцентный воротник
Фото: instagram.com/jamemme
Акцентный воротник
Фото: reserved.com/
Акцентный воротник
Фото: musthave.ua
Акцентный воротник
Фото: matchesfashion.com
Акцентный воротник
Фото: matchesfashion.com
1/5

Бра

У 2021-му дизайнери тримають курс на сексуальність. Тому одним із ключових must have не тільки сезону, а й усього року стали бралети. Чим відвертішіе — тим краще. Щоправда, занадто оголятися необов'язково. Досить надіти лаконічне бра поверх водолазки, блузи або навіть сукні. Для тих, хто поки не готовий ризикувати, є класичний прийом — заховати бралет під жакетом, кардиганом або сорочкою.

Бра
Фото: instagram.com/styleaddict
Бра
Фото: matchesfashion.com
Бра
Фото: matchesfashion.com
Бра
Фото: matchesfashion.com
1/4

Спідниця міні в стилі 60-х

Якщо погода дозволяє, відкривайте ноги. Найстильніший спосіб зробити це навесні та влітку — завдяки міні-спідниці А-силуету. В клітинку, мереживна або твідова, вона складе ідеальну компанію об'ємному верху. Речі oversize збалансують сексуальність і зроблять образ цікавим. Ще менш провокаційно міні-спідниця виглядає поряд із взуттям на низькому ходу. Туфлі на підборах прибережіть для вечірнього виходу.

Мини-юбка
Фото: stories.com
Мини-юбка
Фото: matchesfashion.com
Мини-юбка
Фото: zara.com
Мини-юбка
Фото: stories.com
1/4

В'язаний жилет

Тут у фокусі мода 90-х. Утім, якщо тоді в'язаний жилет надягали на навчання або в офіс із суворим дрес-кодом, то сьогодні такий елемент гардеробу став універсальним. Його можна носити з сорочкою або на голе тіло, в повсякденному житті або на роботу, з джинсами або класичними брюками. Жилет робить образ зібраним, не надто формальним, але і не дуже розслабленим.

Прихильницям мінімалізму сподобаються однотонні моделі, а тим, хто хоче пограти з принтами — "шкільні" ромбики, клітина або "гусяча лапка".

Жилет
Фото: zara.com
Жилет
Фото: reserved.com/
Жилет
Фото: instagram.com/hm
Жилет
Фото: zara.com
Жилет
Фото: na-kd.com
1/5

Сукня з корсетними елементами

І ще раз про сексуальність. Дизайнери постійно переосмислюють силуети в стилі ампір. За останні пару років в моду знову повернулися корсетні топи, потім — широкі корсетні пояси. Ну а тепер елементи класичного корсета з'явилися і в дизайні суконь, причому необов'язково вечірніх. Вітаються будь-які натяки — шнурівка, еластична вставка або збірки на талії, корсетний ліф.

Платье с корсетными элементами
Фото: instagram.com/litkovskaya_official
Платье с корсетными элементами
Фото: instagram.com/houseofcb
Платье с корсетными элементами
Фото: https://www.instagram.com/lnfashion
Платье с корсетными элементами
Фото: matchesfashion.com
Платье с корсетными элементами
Фото: instagram.com/helenmarlengroup
1/5

Також про те, як виглядати стильно цієї весни , Розповіла стиліст Віка Барва.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Стиль Різ Візерспун: 9 причин брати приклад з акторки ТОП-3 поради, як за допомогою одягу приховати зайву вагу Як обрати джинси-кльош та з чим їх носити: готові образи
шопінг мода стиль тренды сезона
Реклама

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика

Популярні статті

Сьогодні, 18:35Смачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

Сьогодні, 14:20Зірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

Сьогодні, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Сьогодні, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Сьогодні, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

Вчора, 12:46Events

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

Вчора, 00:00Зірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняЗірково

На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

20 березняEvents

Міжнародний день щастя: історія, значення і найкращі привітання

20 березняФаново

День весняного рівнодення-2021: що у жодному разі не можна робити

20 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

20 березняEvents

20 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

19 березняМодно

Приталена і з пікантним розрізом: Моніка Беллуччі показала ідеальну чорну сукню

Новини партнерів

Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти