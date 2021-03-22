Топ-7 модних must have цієї весни

Безперечні хіти сезону

Коли навесні серце вимагає змін, почніть із гардероба. Адже від зовнішнього вигляду залежить наша самооцінка і те, як ми себе відчуваємо. Доведено: нові туфлі піднімають настрій не гірше за келих ігристого. Так само і з трендовими речами нашої вибірки. Отож беріть до уваги головні покупки весни — і тіште себе скоріше. Час влаштувати ревізію, позбутися антитрендів 2021 та скласти свіжий вішлист!

Стьобана куртка

Затишна альтернатива тренчу допоможе впоратися з примхами мінливої весняної погоди і не втратить актуальності майбутньої осени. Олдскульний ефект, що створює стьобаний дизайн, на контрасті добре поєднується з чимось більш сучасним — джинсами, шкіряними або спортивними штанами.

Із силуетами, матеріалами та відтінками можна експериментувати, а ось від великої кількості декоративних елементів краще відмовитися на користь лаконічності. Щоб продовжити носити стьобаний верхній одяг і в більш холодну пору року, зверніть увагу на подовжені куртки і куртки-пальто.

Cтеганая куртка Фото: instagram.com/arketofficial Cтеганая куртка Фото: instagram.com/arketofficial Cтеганая куртка Фото: instagram.com/arketofficial Cтеганая куртка Фото: instagram.com/arketofficial Cтеганая куртка Фото: instagram.com/arketofficial 1/5

Не дарма весна асоціюється з романтикою. Замість вирізу "каре", навіяного модою епохи рококо, на перший план виходить ще більш чуттєвий варіант — "серце". Він делікатно підкреслює груди, акцентує ключиціта візуально витягує фігуру. До того ж вдягнути такий светр можна буквально куди завгодно — хоч в офіс, хоч на побачення.

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Акцентний комір

Круглий відкладний комір "Пітер Пен" або загострений в дусі 70-х — швидкий спосіб додати образу жіночності з часткою наївності. Накладний підійде тим, хто хоче пофантазувати і знайти цікаві поєднання в своєму гардеробі. Об'ємні рукави, горошок і туфлі на підборах зроблять образ більш вінтажним, а масивні черевики і маскулінний піджак — зухвалим і сучасним.

Якщо немає часу морочитися, можна просто купити блузу або топ із акцентним коміром. Для них теж є безпрограшні поєднання — жилет та светр з круглим горлом.

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Бра

У 2021-му дизайнери тримають курс на сексуальність. Тому одним із ключових must have не тільки сезону, а й усього року стали бралети. Чим відвертішіе — тим краще. Щоправда, занадто оголятися необов'язково. Досить надіти лаконічне бра поверх водолазки, блузи або навіть сукні. Для тих, хто поки не готовий ризикувати, є класичний прийом — заховати бралет під жакетом, кардиганом або сорочкою.

Бра Фото: instagram.com/styleaddict Бра Фото: matchesfashion.com Бра Фото: matchesfashion.com Бра Фото: matchesfashion.com 1/4

Спідниця міні в стилі 60-х

Якщо погода дозволяє, відкривайте ноги. Найстильніший спосіб зробити це навесні та влітку — завдяки міні-спідниці А-силуету. В клітинку, мереживна або твідова, вона складе ідеальну компанію об'ємному верху. Речі oversize збалансують сексуальність і зроблять образ цікавим. Ще менш провокаційно міні-спідниця виглядає поряд із взуттям на низькому ходу. Туфлі на підборах прибережіть для вечірнього виходу.

Мини-юбка Фото: stories.com Мини-юбка Фото: matchesfashion.com Мини-юбка Фото: zara.com Мини-юбка Фото: stories.com 1/4

В'язаний жилет

Тут у фокусі мода 90-х. Утім, якщо тоді в'язаний жилет надягали на навчання або в офіс із суворим дрес-кодом, то сьогодні такий елемент гардеробу став універсальним. Його можна носити з сорочкою або на голе тіло, в повсякденному житті або на роботу, з джинсами або класичними брюками. Жилет робить образ зібраним, не надто формальним, але і не дуже розслабленим.

Прихильницям мінімалізму сподобаються однотонні моделі, а тим, хто хоче пограти з принтами — "шкільні" ромбики, клітина або "гусяча лапка".

Жилет Фото: zara.com Жилет Фото: reserved.com/ Жилет Фото: instagram.com/hm Жилет Фото: zara.com Жилет Фото: na-kd.com 1/5

Сукня з корсетними елементами

І ще раз про сексуальність. Дизайнери постійно переосмислюють силуети в стилі ампір. За останні пару років в моду знову повернулися корсетні топи, потім — широкі корсетні пояси. Ну а тепер елементи класичного корсета з'явилися і в дизайні суконь, причому необов'язково вечірніх. Вітаються будь-які натяки — шнурівка, еластична вставка або збірки на талії, корсетний ліф.

Платье с корсетными элементами Фото: instagram.com/litkovskaya_official Платье с корсетными элементами Фото: instagram.com/houseofcb Платье с корсетными элементами Фото: https://www.instagram.com/lnfashion Платье с корсетными элементами Фото: matchesfashion.com Платье с корсетными элементами Фото: instagram.com/helenmarlengroup 1/5

Також про те, як виглядати стильно цієї весни , Розповіла стиліст Віка Барва.

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