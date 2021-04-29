Із чим носити шкіряні легінси в 2021? Вчимося у королеви Іспанії

Летиція продемонструвала модний образ, який ідеально підійде і для прогулянки, і в офіс

Цікавою тенденцією цієї весни стали спортивні лосини, як у доньки Сінді Кроуфорд. Навздогін за ними зі списку антітрендів випали легінси зі шкіри та латексу, популярні в 2010-х. Тепер такі чудово підходять для повсякденних, вечірніх і навіть ділових образів. Яскравою ідеєю, як їх носити, вже поділилася Летиція, королева Іспанії.

Дружина Філіпа VI зустрілася з фондом FundeuRAE в Королівській академії у Мадриді. Для офіційного заходу вона обрала образ, гідний найкращих лукбуків стрітстайла. 48-річна королева-консорт з'явилася в лаконічній білій блузі, легінсам з чорної шкіри Uterque і картатому пальті MIRTO. До слова, цей принт також один з найтрендовіших у 2021-му.

Королева Іспанії Летиція Фото: Getty Images

До чорно-білого вбрання Летиція підібрала відповідні аксесуари – "крокодилячу" сумку Nina Ricci на золотистому ланцюжку і класичні човники.

Для тих, хто як і королева Іспанії, не боїться експериментів, ми знайшли кілька стильних варіантів легінсів зі шкіри. Усі вони доступні в магазинах прямо зараз.

H&M, 589 грн Фото: hm.com

Zara, 999 грн Фото: zara.com

Pinko, 3699 грн Фото: answer.ua

Gepur, 988 грн Фото: gepur.com

Mohito, 799 грн Фото: mohito.com

Також зверніть увагу на інші трендові шкіряні речі для повсякденних вбрань.

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