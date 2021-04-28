Пенелопі Крус – 47! Головні правила стилю іспанської акторки
Сьогодні, 28 квітня, оскароносна брюнетка відзначає день народження
Майже все фільми з Пенелопою Крус збирають кінонагороди і схвальні відгуки критиків. Так само йдуть справи і зі стилем зірки. Іспанську акторку не можна звинуватити у відсутності смаку, її обожнював Карл Лагерфельд, вона досі залишається музою будинку Chanel, а кожен її вихід на червону доріжку стає модною подією. До дня народження Пенелопи Крус згадуємо яскраві образи актриси і надихаємося її бездоганним стилем.
Незважаючи на статус фатальної брюнетки, Пенелопа рідко робить ставку на відверті вбрання. Їй не потрібно підкреслювати свою чуттєвість провокаційними розрізами або надмірно глибоким декольте. Замість цього вона обирає благородну довжину максі, лаконічні силуети і дуже витончені натяки на сексуальність – відкриті ключиці і щиколотки.
Навіть через 20 років багато образів Крус мають сучасний вигляд. Секрет простий – кольори, які ніколи не вийдуть із моди. Розкішна вечірня сукню або брючний костюм, найчастіше іспанська зірка наддає перевагу чорно-білій гамі. Акцентом таких образів зазвичай стають ювелірні прикраси. Вишукано і дорого!
Пенелопі набагато більше подобається експериментувати з формою, ніж із декором. Асиметрія, багатоярусні спідниці, драпірування і драматичні шлейфи – це про неї.
Як і у випадку з чорним і білим, голлівудська брюнетка любить речі поза часом. Здається, для одних тільки вантажних жакетів з твіду в неї є окрема шафа. А її вечірні вбрання часто натхненні іконами різних епох – від Марії-Антуанетти до Грейс Келлі. Те ж саме простежується і в підкреслено елегантних зачісках.
Пенелопа Крус – зірка світового рівня. Тому й одягати таку дозволено лише кращим з кращих. Chanel, Versace, Oscar de la Renta, Balmain, Ralph & Russo – в гардеробі акторки головні імена модної індустрії. Втім, як і серед її друзів.
Нагадаємо, нещодавно Пенелопа Крус прикрасила обкладинку відомого глянцю і знялася в ефектній фотосесії.
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