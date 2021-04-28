Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Пенелопі Крус – 47! Головні правила стилю іспанської акторки

Сьогодні, 12:49

Сьогодні, 28 квітня, оскароносна брюнетка відзначає день народження

Майже все фільми з Пенелопою Крус збирають кінонагороди і схвальні відгуки критиків. Так само йдуть справи і зі стилем зірки. Іспанську акторку не можна звинуватити у відсутності смаку, її обожнював Карл Лагерфельд, вона досі залишається музою будинку Chanel, а кожен її вихід на червону доріжку стає модною подією. До дня народження Пенелопи Крус згадуємо яскраві образи актриси і надихаємося її бездоганним стилем.

Less is more

Незважаючи на статус фатальної брюнетки, Пенелопа рідко робить ставку на відверті вбрання. Їй не потрібно підкреслювати свою чуттєвість провокаційними розрізами або надмірно глибоким декольте. Замість цього вона обирає благородну довжину максі, лаконічні силуети і дуже витончені натяки на сексуальність – відкриті ключиці і щиколотки.

Пенелопа Крус, 2020
Пенелопа Крус, 2020
Фото: Getty Images

Чорний і білий

Навіть через 20 років багато образів Крус мають сучасний вигляд. Секрет простий – кольори, які ніколи не вийдуть із моди. Розкішна вечірня сукню або брючний костюм, найчастіше іспанська зірка наддає перевагу чорно-білій гамі. Акцентом таких образів зазвичай стають ювелірні прикраси. Вишукано і дорого!

Пенелопа Крус, 2019
Пенелопа Крус, 2019
Фото: Getty Images

Скульптурні форми

Пенелопі набагато більше подобається експериментувати з формою, ніж із декором. Асиметрія, багатоярусні спідниці, драпірування і драматичні шлейфи – це про неї.

Пенелопа Крус, 2018
Пенелопа Крус, 2018
Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Данина класиці

Як і у випадку з чорним і білим, голлівудська брюнетка любить речі поза часом. Здається, для одних тільки вантажних жакетів з твіду в неї є окрема шафа. А її вечірні вбрання часто натхненні іконами різних епох – від Марії-Антуанетти до Грейс Келлі. Те ж саме простежується і в підкреслено елегантних зачісках.

Пенелопа Крус, 2018
Пенелопа Крус, 2018
Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Бренди, бренди і ще раз бренди

Пенелопа Крус – зірка світового рівня. Тому й одягати таку дозволено лише кращим з кращих. Chanel, Versace, Oscar de la Renta, Balmain, Ralph & Russo – в гардеробі акторки головні імена модної індустрії. Втім, як і серед її друзів.

Пенелопа Крус і дизайнер Оскар де ла Рента, 2011
Пенелопа Крус і дизайнер Оскар де ла Рента, 2011
Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Нагадаємо, нещодавно Пенелопа Крус прикрасила обкладинку відомого глянцю і знялася в ефектній фотосесії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Найкращі вбрання червоної доріжки премії Оскар-2021 (фоторепортаж) 7 найкрасивіших суконь іменинниці Рене Зеллвегер ТОП-10 модних уроків від іменинниці Вікторії Бекхем
стиль пенелопа крус
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло

Популярні статті

Сьогодні, 12:03Фаново

Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

Вчора, 19:30Зірково

4000 гривень за 20 кв м! Дружина Павліка поскаржилася на клінінгову компанію та відгуки блогерів

Вчора, 13:24Фаново

Чистий четвер: головні прикмети свята

Вчора, 12:21Зірково

Кіркоров напередодні 54-річчя заявив про своє особисте життя: Я собі ні в чому не відмовляю

Вчора, 11:07Смачно

Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

Вчора, 05:00Психо

Гороскоп на сьогодні 27 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, не тупи!

26 квітняФаново

Чистий четвер-2021: традиції свята

26 квітняЗірково

До побачення, Голос: MONATIK йде з проекту слідом за Тіною Кароль

26 квітняЗірково

Потап різко висловився про Голос країни, зачепивши Тіну Кароль — але потім відредагував пост

26 квітняСмачно

Булгур універсальний – 10 смачних рецептів з цією східною крупою

26 квітняСмачно

Скумбрія на вогні: найкращий рецепт для пікніка

26 квітняСмачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

26 квітняСмачно

Як приготувати паску в хлібопічці: 3 рецепти на Великдень

26 квітняЗірково

Тіна Кароль покинула шоу Голос країни: кому заповіла крісло співачка

26 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

25 квітняЗірково

Чорнобиль позбавляє сну і повертає в жорстоку реальність

Новини партнерів

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Ей не стыдно: канадская хоккеистка обнародовала откровенные фото
Ей не стыдно: канадская хоккеистка обнародовала откровенные фото
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Сын Винника: публика обсуждает архивное фото Таюне с малышом
Сын Винника: публика обсуждает архивное фото Таюне с малышом
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти