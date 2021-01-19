Пробачити і забути: головні антитренди 2021 року
Розповідаємо, від яких речей давно час позбутися
Мода, хоча й циклічна, але дуже мінлива. Часом за нею буває складно встежити. Тільки вчора шорти-бермуди були головним трендом літа, а зараз про них навіть згадувати не хочеться.
Ви вже знаєте, як і з чим носити головні кольори цього року, а тепер ми розповімо, які речі краще не вдягати у 2021-му. Готові до ревізії гардероба?
Штани paperbag
Штани зі складками, завищеною талією і ременем створюють ефект широких стегон і виглядають безглуздо. Вони можуть бути вузькими або розкльошеними, але кращими від цього вони не стануть.
До антитренду можна додати також шкіряні штані, які взагалі незрозуміло з чим поєднувати і куди носити.
Бермуди
І ми плавно переходимо до штанів-бермудів, які теж давно час забути. Рівно як і шорти, які ми згадували вище.
А наймейнстрімніше комбо на кшталт шкіряних бермуд – буквально головний антитренд 2021 року.
Мікро-сумочки
Найнепотрібніший аксесуар (якщо, звичайно, туди не вміщається ваш мобільний). Дивний дизайн, непрактичність і сумнівне доповнення образу.
Чудернацькі підбори
У минулому році босоніжки з нестандартними підборами були дуже популярними, але цього літа подібне взуття буде сприйматися приблизно як кросівки на танкетці з 2010-го.
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Квіткові сукні а-ля вінтаж
Дуже тонка грань між красою і несмаком – це максі сукня з квітковим принтом в поєднанні з кросівками та грубим взуттям. Саме це ми спостерігали в 2020-му.
Взагалі вбрання з об'ємними рукавами у стилі "тургенівська дівчина" потроху втрачає свою актуальність і родзинку.
Довгі ремені
Ще один аксесуар, який псує образ, якщо підібрати його неправильно. Але навіть якщо ви вміло поєднаєте жовтий ремінь Off White зі своїм нарядом, однаково будете виглядати трохи по-дитячому.
Пуффери
Об'ємні куртки – яскравий приклад, як тренд швидко став антитрендом. Буквально сезон ми носили ці гігантські стьобані пуффери, а вже потрібно від них позбавлятися, щоб не виглядати смішно.
P.S. Пам'ятайте, що можна прислухатися до порад і чужої думки, але головне – носити те, що подобається вам і в чому ви себе почуваєте комфортно.
Раніше ми писали, як правильно носити червоний колір в 2021 році.
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