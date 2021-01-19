Пробачити і забути: головні антитренди 2021 року

Розповідаємо, від яких речей давно час позбутися

Мода, хоча й циклічна, але дуже мінлива. Часом за нею буває складно встежити. Тільки вчора шорти-бермуди були головним трендом літа, а зараз про них навіть згадувати не хочеться.

Ви вже знаєте, як і з чим носити головні кольори цього року, а тепер ми розповімо, які речі краще не вдягати у 2021-му. Готові до ревізії гардероба?

Головні антитренди 2021

Штани paperbag

Штани зі складками, завищеною талією і ременем створюють ефект широких стегон і виглядають безглуздо. Вони можуть бути вузькими або розкльошеними, але кращими від цього вони не стануть.

Фото: Pinterest

До антитренду можна додати також шкіряні штані, які взагалі незрозуміло з чим поєднувати і куди носити.

Фото: Pinterest

Бермуди

І ми плавно переходимо до штанів-бермудів, які теж давно час забути. Рівно як і шорти, які ми згадували вище.

Фото: Pinterest

А наймейнстрімніше комбо на кшталт шкіряних бермуд – буквально головний антитренд 2021 року.

Фото: Pinterest

Мікро-сумочки

Найнепотрібніший аксесуар (якщо, звичайно, туди не вміщається ваш мобільний). Дивний дизайн, непрактичність і сумнівне доповнення образу.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Чудернацькі підбори

У минулому році босоніжки з нестандартними підборами були дуже популярними, але цього літа подібне взуття буде сприйматися приблизно як кросівки на танкетці з 2010-го.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Квіткові сукні а-ля вінтаж

Дуже тонка грань між красою і несмаком – це максі сукня з квітковим принтом в поєднанні з кросівками та грубим взуттям. Саме це ми спостерігали в 2020-му.

Фото: Pinterest

Взагалі вбрання з об'ємними рукавами у стилі "тургенівська дівчина" потроху втрачає свою актуальність і родзинку.

Фото: Pinterest

Довгі ремені

Ще один аксесуар, який псує образ, якщо підібрати його неправильно. Але навіть якщо ви вміло поєднаєте жовтий ремінь Off White зі своїм нарядом, однаково будете виглядати трохи по-дитячому.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Пуффери

Об'ємні куртки – яскравий приклад, як тренд швидко став антитрендом. Буквально сезон ми носили ці гігантські стьобані пуффери, а вже потрібно від них позбавлятися, щоб не виглядати смішно.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

P.S. Пам'ятайте, що можна прислухатися до порад і чужої думки, але головне – носити те, що подобається вам і в чому ви себе почуваєте комфортно.

Раніше ми писали, як правильно носити червоний колір в 2021 році.

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