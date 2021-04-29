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С чем носить кожаные леггинсы в 2021? Учимся у королевы Испании

Сегодня, 13:05

Летиция продемонстрировала модный образ, который идеально подойдет и на прогулку, и в офис

Интересной тенденцией этой весны стали спортивные лосины, как у дочери Синди Кроуфорд. Вдогонку за ними из списка антитрендов выпали леггинсы из кожи и латекса, популярные в 2010-х. Теперь такие отлично подходят для повседневных, вечерних и даже деловых нарядов. Яркой идеей, как их носить, уже поделилась Летиция, королева Испании.

Супруга Филиппа VI встретилась с фондом FundeuRAE в Королевской академии в Мадриде. Для официального мероприятия она выбрала образ, достойный лучших лукбуков стритстайла. 48-летняя королева-консорт появилась в лаконичной белой блузе, леггинсах из черной кожи Uterque и клетчатом пальто MIRTO. К слову, этот принт также один из самых трендовых в 2021-м.

Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция
Фото: Getty Images

К черно-белому наряду Летиция подобрала соответствующие аксессуары — крокодиловую сумочку Nina Ricci на золотистой цепочке и классические лодочки.

Для тех, кто как и королева Испании, не боится экспериментов, мы нашли несколько стильных вариантов леггинсов из кожи. Все они доступны в магазинах прямо сейчас.

H&M, 589 грн
H&M, 589 грн
Фото: hm.com

Zara, 999 грн
Zara, 999 грн
Фото: zara.com

Pinko, 3699 грн
Pinko, 3699 грн
Фото: answer.ua

Gepur, 988 грн
Gepur, 988 грн
Фото: gepur.com

Mohito, 799 грн
Mohito, 799 грн
Фото: mohito.com

Также обратите внимание на другие трендовые кожаные вещи для повседневных нарядов.

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