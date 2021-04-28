Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в чоботях, які носить вже 17 років (фото)
З роками стиль герцогині Кембриджської став витонченішим, але взуття Penelope Chilvers залишилося її фаворитом
Минулого тижня Кейт Міддлтон у total black зустрілася зі студентами авіаційного корпусу. А ось її новий заміський образ виявився менш формальним. Разом із принцем Вільямом герцогиня Кембриджська відвідала ферму в Літтл-Стейнтон. Там члени королівської сім'ї поспілкувалися з подружжям Чепмен – учасниками програми Національної спілки фермерів.
Поїздка дозволила поєднати герцогам приємне з корисним. У перервах між обговоренням питань сільського господарства Вільям і Кейт каталися на тракторі та грали з овечками. Для такого дозвілля пара вибрала комфортний повсякденний одяг.
Кейт вдягнула курточку кольору хакі, джинси скінні з темного деніму і білий джемпер зі скандинавським принтом. Романтична блуза, що виглядала з-під нього, видавала в гості ферми справжню герцогиню.
Але, мабуть, найцікавішою деталлю образу Міддлтон стали коричневі чоботи Penelope Chilvers. Вперше Кетрін з'явилася в таких ще 17 років тому. У 2016-му вона гуляла в них по Бутану, а в 2020-м відвідала початкову школу Робін Гуд у Лондоні. Ось хто міг би стати амбассадором усвідомленого споживання та сталого розвитку. Беріть приклад!
Принц Вільям одягнувся у схожих з Кейт тонах. Він обрав стьобану куртку, темно-сині штани, а також блакитний джемпер із сорочкою. Щодо взуття, онук королеви Єлизавети II надав перевагу лаконічним черевикам.
Образи герцогів Кембриджських ідеально підходять для поїздки на дачу, що особливо актуально напередодні травневих свят. До речі, саме час подбати і про стильний великодній кошик – ми зібрали добірку найкрасивіших.
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