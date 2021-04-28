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Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в чоботях, які носить вже 17 років (фото)

Сьогодні, 17:09

З роками стиль герцогині Кембриджської став витонченішим, але взуття Penelope Chilvers залишилося її фаворитом

Минулого тижня Кейт Міддлтон у total black зустрілася зі студентами авіаційного корпусу. А ось її новий заміський образ виявився менш формальним. Разом із принцем Вільямом герцогиня Кембриджська відвідала ферму в Літтл-Стейнтон. Там члени королівської сім'ї поспілкувалися з подружжям Чепмен – учасниками програми Національної спілки фермерів.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Поїздка дозволила поєднати герцогам приємне з корисним. У перервах між обговоренням питань сільського господарства Вільям і Кейт каталися на тракторі та грали з овечками. Для такого дозвілля пара вибрала комфортний повсякденний одяг.

Кейт вдягнула курточку кольору хакі, джинси скінні з темного деніму і білий джемпер зі скандинавським принтом. Романтична блуза, що виглядала з-під нього, видавала в гості ферми справжню герцогиню.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Але, мабуть, найцікавішою деталлю образу Міддлтон стали коричневі чоботи Penelope Chilvers. Вперше Кетрін з'явилася в таких ще 17 років тому. У 2016-му вона гуляла в них по Бутану, а в 2020-м відвідала початкову школу Робін Гуд у Лондоні. Ось хто міг би стати амбассадором усвідомленого споживання та сталого розвитку. Беріть приклад!

Кейт Міддлтон у чоботах Penelope Chilvers
Кейт Міддлтон у чоботах Penelope Chilvers
Фото: penelopechilvers.com

Принц Вільям одягнувся у схожих з Кейт тонах. Він обрав стьобану куртку, темно-сині штани, а також блакитний джемпер із сорочкою. Щодо взуття, онук королеви Єлизавети II надав перевагу лаконічним черевикам.

Принц Вільям
Принц Вільям
Фото: Getty Images

Образи герцогів Кембриджських ідеально підходять для поїздки на дачу, що особливо актуально напередодні травневих свят. До речі, саме час подбати і про стильний великодній кошик – ми зібрали добірку найкрасивіших.

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