ТОП-5 трендів весільної моди на прикладі колекції the COAT х WONÁ

Практичність, вінтаж, оригінальні акценти та інші тенденції, про які має знати кожна наречена

Зовсім скоро стартує новий весільний сезон. Дизайнери до нього готуються з усією відповідальністю і вже щосили оновлюють лукбуки. Так, спільну колекцію-трансформер представили бренди the COAT by Katya Silchenko і WONÁ. Дроп об'єднав головні тренди весільної моди і культові вінчальні образи в стилі сучасних принцес.

Mix & Match

Тренд на практичність не оминув весільну моду. У колекції the COAT х WONÁ для нього знайшли дуже елегантне втілення. Будь-який із 16 образів легко видозмінюється – в залежності від настрою і комфорту нареченої. Корсет, спідницю, шлейф, кейп і фату можна придбати окремо і поєднувати так, як хочеться.

Ба більше, деякі елементи колекції приголомшливо виглядають і в менш урочистих образах. Наприклад, атласний корсет стильно доповнить навіть джинси.

Фото: wonaconcept.com

Фото: wonaconcept.com

Альтернативні образи

Індивідуальність – інша глобальна тенденція в моді, та й взагалі в світі. В 2021-му можна ризикнути вдягнути на весілля брючний костюм, комбінезон або зухвале міні. Все це є і в колекції Каті Сильченко. Ще один спосіб подовжити життя весільного вбрання і носити його в майбутньому.

Фото: wonaconcept.com

Фото: wonaconcept.com

Якісні тканини

Не перший рік наймоднішими залишаються лаконічні та стримані сукні. І оскільки декору на них мінімум, велика увага приділяється якості матеріалів. Адже лише гарна тканина дозволяє домогтися ідеального силуету, підкреслити переваги фігури і створити красиву драпіровку. Катя Сільченко обрала мікадо, італійську тафту, шовковий сатин і сітку.

Фото: wonaconcept.com

Фото: wonaconcept.com

Вінтаж

Якщо на відміну від принцеси Беатріс Йоркської, вам від бабусі не дісталася спадщина у вигляді весільної сукні, стилізуйте під вінтаж сучасну. the COAT х WONÁ надихалися образами відомих жінок із фільмів різних епох. Навіть кампейн знімали у знакових кінолокаціях Нью-Йорка.

Фото: wonaconcept.com

Фото: wonaconcept.com

Оригінальний акцент

Будь-який образ – хоч весільний, хоч повсякденний – роблять деталі. У весільному сезоні весна-літо 2021 достатньо лише однієї, але яскравої. Відмовтеся від великої кількості ажурних квітів на користь об'ємного контрастного банта або накиньте благородний кейп. Ефект вийде приголомшливий!

Фото: wonaconcept.com

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