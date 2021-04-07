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І на тренування, і в люди: донька Сінді Кроуфорд показала, як носити легінси

Сьогодні, 14:41

Вони знову в моді!

Є принаймні 3 моделі брюк, які замінюють джинси. Але модель Кайя Гербер знайшла іншу альтернативу – легінси. Знову носити їх у повсякденному житті закликали Versace, Jacquemus і Saint Laurent. Головне, щоб вони були досить щільними і, за можливості, не леопардовими. А втім ...

Донька Сінді Кроуфорд – одна з найгарячіших шанувальниць цього тренда. За межами фотостудій Кайя з'являється виключно в лосинах і вміло поєднує їх не лише зі спортивним одягом. Наприклад, фішкою останнього образу Гербер стала елегантна сумка-багет By Far.

Кайя Гербер
Кайя Гербер
Фото: Getty Images

Також разом із легінсами 19-річна модель одягла лаконічний об'ємний світшот Madhappy, сонцезахисні окуляри і сандалі зі шкарпетками – ще один сміливий тренд. І хоча цей лук вийшов цілком мінімалістичним, Гербер полюбляє і більш яскраві поєднання. Погляньте на "хижий" джемпер із блискавкою та низькі уггі.

Кайя Гербер
Кайя Гербер
Фото: Getty Images

У стрітстайлерів легінси теж займають почесне місце. Вуличні модники носять їх із жакетами, трикотажними светрами, човниками і грубими чоботами. Ось кілька ідей для натхнення.

Фото: instagram.com/modeetchien

Фото: instagram.com/emilisindlev

Фото: instagram.com/emilisindlev

Фото: instagram.com/emilisindlev

Фото: instagram.com/pernilleteisbaek

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/pernilleteisbaek

Нагадаємо, нещодавно 19-річна донька супермоделі Сінді Кроуфорд похвалилася знімками в білизні і без.

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