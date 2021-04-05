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Топ-3 моделі брюк, з якими ви забудете про джинси

Сьогодні, 19:18

Коли і стильно, і зручно

Трендові джинси однозначно мають бути у гардеробі. Але носити їх щодня – надто нудно. Урізноманітнюйте свої образи брюками – і звичні поєднання заграють новими фарбами. До того ж йти на компроміс із комфортом не доведеться. У багатьох актуальних моделях можна відчувати себе так само вільно і впевнено, як і в джинсах. Спробуйте будь-які з цих модних брюк 2021 і переконайтеся.

Із розрізами

Як зробити буденний образ ультратрендовим? Додати розріз біля щиколотки. Про це ми якось говорили, стилізуючи светри на блискавці . Різної глибини і розташування, розрізи на брюках підкреслюють найвитонченішу частину жіночої ніжки і витягають силует. Тому носити їх можна і з кросівками, і з взуттям на підборах – ефект збережеться.

Фото: instagram.com/arii.miia

На щодень добре підійдуть вузькі моделі з еластичної тканини. В них ви будете почуватися немов у легінсах, але матимете набагато зібраніший та елегантніший вигляд. Якщо тканина дуже тонка, краще додати об'ємний верх до середини стегна.

Фото: instagram.com/styleappetite

Фото: instagram.com/laura_eguizabal

Джоггери

Кросівками, взутими під суню, вже мало кого здивуєш. Пора йти далі – і носити туфлі на підборах зі спортивними штанами. Розслаблені брюки з резинкою на талії цього сезону годяться не лише для вилазок на природу. Сміливо вписуйте їх у міські образи і носіть із блузами, піджаками або джемперами. Матеріал джоггерів може бути будь-яким – від бавовни і трикотажу до шкіри. Експериментуйте!

Фото: instagram.com/thestyleograph

Палаццо

Вільні штани, які не прилягають до тіла і не сковують рухів, вже кілька років тримаються в топі. Головні моменти – посадка на талії, струмлива тканина, а також правильна довжина. В останньому не варто орієнтуватися на подіумні образи, де штанини приховують взуття і буквально волочаться по підлозі. У звичайному житті довжина палаццо може бути трохи нижче щиколоток – не так ефектно, але точно набагато практичніше.

Фото: instagram.com/juliannawilde

Фото: instagram.com/juliannawilde

Фото: instagram.com/aylin_koenig

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