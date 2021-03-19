Корсетний топ і сукня з оборками: Гейлі Бібер приміряла трендові образи в новій фотосесії

Муза Джастіна Бібера прикрасила обкладинку американського Elle

Дружина знаменитого поп-співака і успішна модель, Гейлі Бібер продовжує з'являтися на сторінках глянцю. Цього разу американська ікона стилю знялася в чуттєвій фотосесії для квітневого випуску Elle. Хейлі приміряла актуальні речі з останніх колекцій Gucci, Balenciaga, Dolce&Gabbana та інших.

На обкладинці зірка вабить найсексуальнішим трендом сезону — розкішним бра з кристалами Versace. До слова, саме Бібер стала обличчям весняно-літнього кампейну бренду.

Фото: elle.com

Також Гейлі продемонструвала кілька вечірніх елементів — елегантні сукні з паєтками Gucci та Balenciaga, корсетний топ Moschino Couture.

Фото: elle.com

Фото: elle.com

Фото: elle.com

У другій частині фотосесії модель позує в пляжних образах. Найбільше привертає увагу купальник Versace з культовим принтом модного будинку. Плавки з високою талією вже кілька сезонів поспіль залишаються в тренді.

Фото: elle.com

Цікаво виглядає і мереживна сукня з пишними рукавами і оборками Simone Rocha. За межами пляжу її можна носити як із грубими черевиками, так і з жіночними босоніжками.

Фото: elle.com

Інші образи з фотосесії Гейлі Бібер для Elle дивіться в галереї.

Фотосесія Гейлі Бібер для Elle Фото: elle.com Фотосесія Гейлі Бібер для Elle Фото: elle.com Фотосесія Гейлі Бібер для Elle Фото: elle.com Фотосесія Гейлі Бібер для Elle Фото: elle.com Фотосесія Гейлі Бібер для Elle Фото: elle.com Фотосесія Гейлі Бібер для Elle Фото: elle.com Фотосесія Гейлі Бібер для Elle Фото: elle.com 1/7

Нагадаємо, що днями вийшов перший глянець українською мовою .

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