Екошкіра, акцент на плечі й мінімалістичні принти: як бути стильною цієї весни

Стилістка назвала головні тренди весни 2021 року

Погода нам потроху натякає, що пора міняти зимовий одяг на весняний. Однак що за моделі вибрати і як за допомогою модних віянь підкреслити принади своєї фігури – найактуальніше питання всіх модниць. Що в тренді цього сезону і як підібрати образ під свій тип фігури, розповіла стилістка Віка Барва в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Дібрати одяг можна і для подарунка, адже в цьому місяці, крім 8 Березня, ще багато свят. А якщо вгадати з розміром або фасоном складно – вибирайте щось інше з нашого календаря подарунків і радуйте своїх близьких корисними і цікавими презентами.

Ще рік тому в моді були довгі спідниці, ультраглибокі вирізи, рукави-ліхтарики, піджаки, екошкіра і мінімалізм. Невже все це доведеться заховати подалі в шухляду? Стилісти запевняють: мода змінюється, але не кардинально.

Модні тренди весни 2021 Фото: Pinterest

"Більшість трендів весни 2021 року перейшла з попередніх сезонів. Це й екошкіра, й акцент на плечі та руки, відкриті ключиці, а ще контрастні або мінімалістичні принти. Це все буде актуальне навесні, тому експериментуйте!" – пояснила стилістка Віка Барва.

Як правильно підібрати одяг під тип фігури

Якщо ваш тип фігури "пісочний годинник" – робіть акценти на талії, підкреслюйте свої жіночні вигини.

"Наприклад, поєднуйте плісировані спідниці з екошкіри й сорочку з рукавами-буфами, що прекрасно підкреслить ваш тип фігури", – радить експертка.

Власницям фігури типу "прямокутник", у яких ширина плечей така сама, як і в стегон, і не сильно виражена талія, краще вибирати вільні силуети.

"Талію можна підкреслити за допомогою модного нині боді, надіти сорочку оверсайз. У такому комплекті можна піти на зустріч із друзями або на роботу, і ваш вигляд буде досить жіночний і свіжий", – радить стилістка.

Якщо ваш тип фігури "груша" – широкі стегна і витончений верх, треба візуально "витягати" стегна і акцентувати на грудях або плечах.

"Обов'язково підкреслюйте всі ваші переваги – делікатний верх, акцентована талія, і водночас слід максимально нівелювати ширину стегон за допомогою вертикалі, темних кольорів або довжини міді", – поділилася Віка Барва.

Однак будь-який образ варто підкреслити стильним аксесуаром, а саме сумочкою. У цьому сезоні ви зможете знайти багато сумок з декором у вигляді ланцюга – це дуже модний елемент. Також у тренді мінімалістичні сумки і плетені фактури різних кольорів.

Тренди в одязі цієї весни – дивіться відео:

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