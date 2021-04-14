Битва латексних суконь! Тіна Кароль проти Кеті Перрі

Співачки з'явилися у схожих вбраннях на різних версіях культового вокального шоу

На концерті на честь інавгурації Байдена Кеті Перрі виступила в елегантному білому образі. А для нового ефіру проекту American Idol вона обрала латекс, який завжди виглядає трохи провокаційно. Нам тієї ж миті згадалася інша шанувальниця таких сексі-вбрань – Тіна Кароль. Пропонуємо порівняти їх образи і проголосувати, якій із двох поп-виконавиць латексна сукня пасує більше.

Кеті Перрі вдягнула блакитну сукню з довгими рукавами і асиметричним вирізом. Вона була представлено у весняно-літньій колекції Bottega Veneta 2021 і поки не надійшла в продаж. До вбрання поп-виконавиця підібрала завжди актуальні білі човники.

Кеті Пері в сукні Bottega Veneta Фото: instagram.com/katyperry

Тіна Кароль з'являлася в латексі на українському аналогу American Idol – вокальному шоу "Голос країни". Для ефіру вона обрала не менш яскравий відтінок, ніж Кеті Перрі. Співачка одягла червону міді-сукні під горло від японського бренду Atsuko Kudo. Чорні босоніжки з тонкими ремінцями ідеально доповнили лук.

Тіна Кароль у сукні Atsuko Kudo Фото: прес-служба 1+1

Латексний образ якої зірки здається вам більш вдалим? Проголосуйте нижче.

Також нагадаємо про останнє вбрання Тіни Кароль на проекті "Голос країни" – у сукні за 150 000 грн і туфлях Yves Saint Laurent.

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