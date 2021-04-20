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Білявка в законі: Джилл Байден здивувала яскравим виходом у рожевому піджаку

Сьогодні, 14:47

Вона також одягла коротку сукню молочного відтінку і перлинні прикраси

Минулого разу перша леді США повторно вийшла в світ в улюбленому фіолетовому костюмі. А тепер засвітила не менш яскраве вбрання в стінах коледжу Саук Веллі в Діксоні. Родзинкою образу став твідовий піджак насиченого рожевого кольору з квітковим принтом на підкладці.

Джилл Байден
Джилл Байден
Фото: twitter.com/flotus

У сміливому весняному вбранні Джилл Байден прийшла на екскурсію навчальним закладом. Щоб домогтися гармонії, дружина президента не стала перевантажувати образ іншими активними кольорами. Вона вдягнула приталену сукню до колін, бежеві човники і прикраси з перлів. Із відтінком піджака лише трохи перегукувалася маска для обличчя.

Джилл Байден
Джилл Байден
Фото: instagram.com/scottpyates

Поки це один із найяскравіших образів першої леді США після інавгурації Джо Байдена. Нагадаємо, що на самій церемонії Джилл Байден з'явилася в блакитній сукні з кристалами Swarovski.

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