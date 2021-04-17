Образ дня: Маша Єфросиніна в жакеті від українського бренду за 21 тисячу гривень

Ведуча продемонструвала класний і трендовий аутфіт з нової колекції Olēnich

Маша Єфросиніна поділилася свіжим образом в своєму Instagram-акаунті. Телезірка обрала подовжений жовтий жакет з коміром, який поєднала з брюками такого ж кольору.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На сайті бренду Olēnich ці речі продаються окремо – жакет можна придбати за € 629 (21 106 гривень), а штани – за € 465 (15 603 гривень).

Скріншот: olenich.co

Скріншот: olenich.co

Маша Єфросиніна часто вибирає одяг від локальних виробників. Вона прихильниця бренду SIX., який також любить перша леді України, ведучу можна побачити і у вбранні Katerina Kvit або Katimō.

Раніше Єфросиніна потролила Катерину Кухар, відпочиваючу на Мальдівах.

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