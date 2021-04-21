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Ретро-пиджак с подплечниками — тренд сезона. Смотрим, как его носит Хейли Бибер

Сегодня, 14:41

Акцентные плечи в стиле 80-х могут стать изюминкой не только офисного, но и повседневного образа

В очередной раз папарацци подловили модель Хейли Бибер во время прогулки по Лос-Анджелесу. И кажется, 24-летняя звезда светских хроник решила объединить в новом образе все главные тренды весны.

Перед объективами фотокамер Хейли предстала в непривычно деловом аутфите. Она надела узкие бежевые брюки с модными разрезами от Musier Paris и клетчатый удлиненный пиджак Magda Butrym с подплечниками. На контрасте с акцентными плечам приталенный крой особенно удачно подчеркнул точеную фигуру Бибер.

Фото: Getty Images

Нейтральные оттенки в одежде дочь Стивена Болдуина разбавила яркими акссесуарами. Образ дополнили лазурные туфли со скульптурным каблуком Amina Muaddi и объемный клатч в тон от Bottega Veneta — любимая сумочка многих селебрити.

С макияжем и укладкой Хейли экспериментировать не стала, а для маникюра выбрала беспроигрышный белый цвет.

Для тех, кто планирует следовать примеру Бибер, мы подобрали несколько вариантов пиджаков с объемными плечами среди доступных в Украине брендов.

Zara, 2299 грн
Zara, 2299 грн
Фото: zara.com

Reserved, 1799 грн
Reserved, 1799 грн
Фото: reserved.com/

The Lace, 1832 грн
The Lace, 1832 грн
Фото: thelace.com.ua

Mon Takira, 3150 грн
Mon Takira, 3150 грн
Фото: kapsula.com.ua

The Fifth, 5350 грн
The Fifth, 5350 грн
Фото: tsum.ua

Также напомним про стильную фотосессию Хейли Бибер в журнале Elle.

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