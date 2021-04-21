Ретро-пиджак с подплечниками — тренд сезона. Смотрим, как его носит Хейли Бибер
Акцентные плечи в стиле 80-х могут стать изюминкой не только офисного, но и повседневного образа
В очередной раз папарацци подловили модель Хейли Бибер во время прогулки по Лос-Анджелесу. И кажется, 24-летняя звезда светских хроник решила объединить в новом образе все главные тренды весны.
Перед объективами фотокамер Хейли предстала в непривычно деловом аутфите. Она надела узкие бежевые брюки с модными разрезами от Musier Paris и клетчатый удлиненный пиджак Magda Butrym с подплечниками. На контрасте с акцентными плечам приталенный крой особенно удачно подчеркнул точеную фигуру Бибер.
Нейтральные оттенки в одежде дочь Стивена Болдуина разбавила яркими акссесуарами. Образ дополнили лазурные туфли со скульптурным каблуком Amina Muaddi и объемный клатч в тон от Bottega Veneta — любимая сумочка многих селебрити.
С макияжем и укладкой Хейли экспериментировать не стала, а для маникюра выбрала беспроигрышный белый цвет.
Для тех, кто планирует следовать примеру Бибер, мы подобрали несколько вариантов пиджаков с объемными плечами среди доступных в Украине брендов.
Также напомним про стильную фотосессию Хейли Бибер в журнале Elle.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное