Україна попереду: який унікальний формат використали на Ukrainian Fashion Week

Ірина Данилевська розповіла, як пройшов Український тиждень моди

У Києві завершився Український тиждень моди. Вперше за 23 роки він пройшов в цифровому форматі, без глядачів. За 4 дні показали 28 унікальних шоу від українських і міжнародних дизайнерів. До слова, нещодавно відбувся і перший кутюрний Тиждень моди в 2021 році.

Як пройшли покази без глядачів — дізнавалася телеведуча Юлія Галушка в ранковому інформаційно-розважальному шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24", розпитавши про все голову оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірину Данилевську.

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка Фото: прес-служба

За словами Ірини Данилевської, діджитальний формат для Ukrainian Fashion Week не новий, адже раніше вони вже тестували відеопокази та прямі трансляції.

У той же час, Україна опинилася попереду, говорить Данилевська, адже керівництво Ukrainian Fashion Week запропонувало новий і зовсім унікальний формат, який вони назвали phygital.

Голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська Фото: скриншот

Таким чином в Мистецькому арсеналі, який став знімальним майданчиком, знімали відео з подіуму. Відео показів можуть побачити всі охочі в будь-якій точці світу.

А з іншого боку на Ukrainian Fashion Week запросили представників різних українських медіа, щоб працювати разом над показом. Таким чином будь-який канал, сайт, видання отримав свій ексклюзив з того, що відбувалося на подіумі Мистецького арсеналу.

Які дизайнери брали участь в показах і як вони проходили – дивіться детальніше в сюжеті:

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