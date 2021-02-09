Україна попереду: який унікальний формат використали на Ukrainian Fashion Week
Ірина Данилевська розповіла, як пройшов Український тиждень моди
У Києві завершився Український тиждень моди. Вперше за 23 роки він пройшов в цифровому форматі, без глядачів. За 4 дні показали 28 унікальних шоу від українських і міжнародних дизайнерів. До слова, нещодавно відбувся і перший кутюрний Тиждень моди в 2021 році.
Як пройшли покази без глядачів — дізнавалася телеведуча Юлія Галушка в ранковому інформаційно-розважальному шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24", розпитавши про все голову оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірину Данилевську.
За словами Ірини Данилевської, діджитальний формат для Ukrainian Fashion Week не новий, адже раніше вони вже тестували відеопокази та прямі трансляції.
У той же час, Україна опинилася попереду, говорить Данилевська, адже керівництво Ukrainian Fashion Week запропонувало новий і зовсім унікальний формат, який вони назвали phygital.
Таким чином в Мистецькому арсеналі, який став знімальним майданчиком, знімали відео з подіуму. Відео показів можуть побачити всі охочі в будь-якій точці світу.
А з іншого боку на Ukrainian Fashion Week запросили представників різних українських медіа, щоб працювати разом над показом. Таким чином будь-який канал, сайт, видання отримав свій ексклюзив з того, що відбувалося на подіумі Мистецького арсеналу.
Які дизайнери брали участь в показах і як вони проходили – дивіться детальніше в сюжеті:
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