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ТОП-5 модних кольорів цієї весни

Сьогодні, 16:50

Дізнайтеся, як носити трендові відтінки майбутнього сезону

Менше двох тижнів залишається до довгоочікуваної весни, а це означає, що пора задуматися про оновлення гардеробу. Якщо ви прагнете завжди бути в тренді і стежите за останніми новинками в світі моди, то вже напевно знаєте, що Інститут кольору Pantone визначив не тільки головні кольори цього року, а й кілька відтінків весни-літа 2021. Давайте розберемося, що це за відтінки і як їх носити.

Головними кольорами сезону весна-літо 2021 стануть золотисто-помаранчевий, небесний, глибокий синій, пильно-рожевий і зеленый. Такий вибір палітри аналітики в сфері моди пояснюють тим, що багато хто втомився від пандемії, сірості і ізоляції, а такий набір кольорів повинен допомогти підняти настрій.

Золотисто-помаранчевий

Цей теплий і яскравий відтінок ви можете побачити на багатьох подіумах останніх Тижнів мод. Серед брендів, які використовували цей колір в своїх нових колекціях – Jason Wu, Sportmax і Versace.

Чому б не зустріти цю весну в яскравому брючному костюмі, як у колекції Jason Wu? У багатьох магазинах напевно вже стали з'являтися подібні варіанти.

Модель Марта Хант в костюмі від Jason Wu
Модель Марта Хант в костюмі від Jason Wu
Фото: Getty Images

Не тільки костюми, але і пальто або тренчі такого ж відтінку також будуть актуальними цієї весни.

Модні кольори весни 2021
Модні кольори весни 2021
Фото: Pinterest

Небесний

Небесний відтінок додасть легкості і поліпшить настрій навесні 2021, завдяки асоціаціям з блакитним небом і сонячними днями.

Цей колір використовували в своїх колекціях Chloe, Hermes і Fendi.

Показ Fendi
Показ Fendi
Фото: vogue.ua

Перше, що може спати на думку – це легка сукня небесного відтінку, однак ви також можете звернути увагу і на стильні піджаки, пальто, брюки та аксесуари.

Небесний відтінок – один з наймодніших весною 2021
Небесний відтінок – один з наймодніших весною 2021
Фото: Pinterest

Глибокий синій

Небесно-блакитний зазвичай асоціюється з весною, а ось глибокий синій відтінок притаманний більш холодній порі року. Але не бійтеся додавати речі такого кольору в свій гардероб цієї весни.

Глибокий синій колір зустрічається в колекціях Chanel, Burberry і Christopher John Rogers.

Показ Chanel
Показ Chanel
Фото: vogue.ua

Речі глибокого синього відтінку можуть бути як ключовими у вашому аутфіті, так і в ролі аксесуарів (хустки, сумки, ремені і навіть прикраси).

Глибокий синій – тренд весни 2021
Глибокий синій – тренд весни 2021
Фото: Pinterest

Пильно-рожевий

Додамо більше жіночності і легкості завдяки пильно-рожевого відтінку. Цей колір ви могли бачити в колекціях Alberta Ferretti, Christian Dior і Jacquemus.

Показ Christian Dior
Показ Christian Dior
Фото: vogue.ua

Відправляйтеся на пошуки ніжною блузи, худі або сукні пильно-рожевого відтінку і будьте в тренді цієї весни.

Ідеї нарядів до весни 2021
Ідеї нарядів до весни 2021
Фото: Pinterest

Світло зелений

Навесні і влітку будуть популярні як насичений зелений колір, який зустрічається в колекції Michael Kors і інших брендів, так і більш блідого відтінку.

Показ Michael Kors
Показ Michael Kors
Фото: vogue.ua

До речі, Кейт Міддлтон нерідко віддає перевагу зеленому кольору, підбираючи вбрання для заходів.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали про ТОП-5 фешн-тренди цієї весни.

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