Справжнє мистецтво, або Яким виявився перший кутюрний Тиждень моди у 2021-му

Дизайнери знайшли, чим здивувати глядача навіть у форматі діджитал

Здавалося б, як можна представити свою нову колекцію онлайн, щоб повністю розкрити її задум, розповісти історію, передати атмосферу? Неможливо – скажете ви. А ось креативщики Dior, Chanel, Valentino та інших модних будинків з вами не погодяться.

Незважаючи на карантин, до якого, здається, вже усі давно звикли, Тиждень високої моди сезону весна-літо 2021 відбувся, і, більш того, відкрив нові грані fashion світу. Скільки приголомшливих шоу ми побачили за останні дні, скільки міні-фільмів, вони ж передісторії колекцій... В інших умовах всього цього могло і не бути.

Колекції haute couture вимагають більшої уваги і завжди більш ефектні, що цілком виправдано. Тому і перші модні покази цього року стали справжнім святом креативу, проявом вищого мистецтва моди – якщо хочете.

Креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі повернув нас до естетики 80-х усіма цими нарядами з неоном, металевими текстурами, величезними платформами і силуетними сукнями. Екстравагантності всьому цьому додали "золоті" обличчя моделей.

Фото: Valentino

Фото: Valentino

Фото: Valentino

Фото: Valentino

Фото: Valentino

Dior представили свої останні творіння вельми вражаюче. Креативна директорка модного будинку Марія Грація Кьюрі створила колекцію за мотивами карт Таро, а моделей вдягла персонажами – Відлюдником, Дияволом, Імператрицею, Місяцем, тощо.

Фото: Dior

Фото: Dior

Фото: Dior

Фото: Dior

Фото: Dior

Спеціально для рекламної кампанії колекції Dior режисер Маттео Гарроне навіть зняв міні-фільм. Якщо ви його не бачили, саме час це виправити.

Не менш вражаючим став показ Chanel, який пройшов у палаці Гран-Пал в Парижі. Це величне архітектурне творіння зсередини було прикрашено квітами, гірляндами, пастельними відтінками, що скоріш нагадувало казкове весілля. А спостерігали за всім зіркові гості, в числі яких – Пенелопа Крус, Ванесса Параді, Лілі-Роуз Депп і Маріон Котійяр.

Шоу також зняли на відео, щоб ви могли розглянути колекцію і відчути всю атмосферу свята.

Показ Fendi на Тижні високої моди в Парижі став дебютним для нового арт-директора Кіма Джонса, який зібрав на подіумі максимальну кількість знаменитостей.

Відкрила шоу Демі Мур, за нею слідували Белла Хадід, Кейт Мосс і її дочка Ліла, а також – муза Карла Лагерфельда Кара Делевінь. Закінчився показ виходом Наомі Кемпбелл в неймовірній сукні з мармуровим принтом.

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Натхненням для створення кутюрної колекції Fendi став твір Вірджинії Вулф "Орландо". Моделі виходили на подіум з клатчем у вигляді книги або цитатами письменниці на одягу. Уривки з любовних листів Вірджинії і Віти Секвілл-Вест зачитували вголос під музичну композицію Макса Ріхтера.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про дебютну колекцію бренду Area з сукнями-драбинами і кристалами Swarovski.

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