Як виглядати стильно в будь-якому віці: 5 важливих порад чоловікам

Стиліст Ільяс Сахтара назвав головні помилки в підборі одягу

Багато хто думає, що вік або вага заважають гарно виглядати і отримати хорошу роботу. Чоловіків взагалі лякають роки. Але ведучий мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканалі "Україна" Ільяс Сахтара дав поради, як оновити гардероб і заодно змінити своє життя.

Нерідко чоловіки скаржаться, що їх не беруть на роботу через вік, що всі двері відкриті тільки молодим. Але учасники мейковер-шоу "Місія: краса" переконалися: це все лише негативні установки, яких давно пора позбутися. Адже причина – не цифри в паспорті або зайва вага, а ставлення до себе і старий гардероб!

Стиліст і телеведучий Ільяс Сахтар Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Стиліст і ведучий мейковер-шоу на телеканалі "Україна" зауважив, що як у молоді, так і у людей старшого віку багато зношених речей. Ільяс Сахтара дав кілька порад, які допоможуть інакше поглянути на себе.

Перша порада

Якщо одяг не викликає позитивних емоцій – сміливо викидайте! Раніше ви із задоволенням його носили, але якщо речі лежать в шафі більше року, а ви жодного разу їх не наділи, значить, настав час прощатися. Справа в ому, що вони не нагадують вам про ті приємні моменти, з якими колись були пов'язані.

Друга порада

Є гарна приказка: "Купуйте одяг вдвічі дорожчий і вдвічі менше за кількістю". Деякі з нас готові спустити всі гроші на шопінг. Особливо якщо знаходять щось за дуже низькою ціною. Однак через 2-3 місяці такий одяг вже нагадує мотлох в шафі. А ось якісні речі коштують дорожче, але вони протягом багатьох років не зношуються і виглядають стильно.

Третя порада

Не носіть постійно все тільки чорне і непоказне. Багато людей вважають, що вік або зайва вага "диктують" свої правила. Нібито потрібно вибирати непомітний одяг, балахони і бажано щось непримітне. Додайте фарб в свій образ! Світлі відтінки освіжають, зменшують вік і піднімають настрій.

Як чоловікові виглядати стильно Фото: stocksnap.io

Четверта порада

Не купуйте одяг на 1-2 розміри більше. Мішкуваті речі додають вік і натякають на неохайність.

П'ята порада

Якщо ви любите носити джинси, пам'ятайте, що вони повинні ідеально сидіти на вас навіть без ременя. Адже ремінь – це всього лише аксесуар.

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