Містика та середньовіччя: подивіться на нову колекцію модного дому Dior (відео)

Колекцію представили за допомогою фільму

Не встигли ми відійти від спільного показу Міуччі Пради і Рафа Сімонса, як Dior представили свої останні творіння від кутюр в цифровому форматі.

Нова колекція присвячена містичним картам Таро, якими захоплювався Крістіан Діор, будучи вельми забобонною людиною.

Фото: Dior

Речі з колекції Dior весна-літо 2021 натхненні колодою Таро Visconti-Sforza з 15 століття. Саме тому креативний директор модного будинку Марія Грація Кьюрі представила своїх моделей як персонажів карт – Відлюдник, Місяць, Імператриця, Диявол позували в абсолютно казкових сукнях з парчі і шовку.

Фото: Dior

Вся колекція зіткана з мережив і візерунків ручної роботи. Від усієї роботи віє атмосферою середньовіччя і містики.

Фото: Dior

Для рекламної кампанії режисер Маттео Гарроне навіть зняв міні-фільм.

Раніше ми розповідали як пройшов чоловічий показ Louis Vuitton під час пандемії .

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