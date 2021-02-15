Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Фісташковий вінтаж і коричневий ретро: ТОП-5 фешн-трендів цієї весни

Сьогодні, 12:08

Наш лідер – корсети!

Лютневі морози скоро підуть, а через місяць можна вже буде забути про пуховики і теплі колготи. І що ж ми будемо одягати цієї весни? Швидка відповідь – все найкрасивіше! Сьогодні.Lifestyle зібрали головні тренди весни 2021, які точно не залишать байдужими.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про наймодніші джинси 2021-го, і про те, з чим їх носити.

ТОП-5 фешн-трендів весни 2021

Корсети

Цей елемент гардеробу все більше набирає популярність. Корсети можна носити як базу, а можна одягати поверх блузи або сукні, комбінувати з костюмами, і взагалі міксувати як і з чим хочеться.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Коричневий монохром

Образи з кількома відтінками коричневого виглядають елегантно і дуже красиво. Головне тут – не перестаратися і прибрати зайві деталі, типу принтів і декору на одязі.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

М'який зелений

Ще один шикарний тренд весни 2021 – пастельний зелений колір в одязі. Ви також можете збирати аутфіти з кількома відтінками зеленого, або поєднувати його з білим, сірим або чорним.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Відкрита спина

Топи і блузи з відкритою спиною – must have не тільки цієї весни, а й літа. Ця витончена деталь надасть будь-якому луку загадковості і чуттєвості.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Найкраще блузи з відкритою спиною виглядають в дуеті зі штанами або не довгою спідницею.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Ботфорти з 70-х

Високі чоботи на товстих підборах, які носили модниці в 70-х, просто ідеальний варіант для весни. Дуже класно таке взуття виглядає з короткою сукнею, спідницею чи сарафаном.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Черевики можуть бути і короткими, але головне – на платформі і каблуках, щоб вас було видно за кілометр.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Вінтаж

Щоб описати те, що буде модно носити навесні 2021-го – ми однозначно обираємо слово вінтаж. Старі джемпери, короткі в'язані кардигани, блузи з рюшами і "золотими" ґудзиками, стрічки, банти, вельвет і платформа – все це буде актуальним в новому сезоні.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Плюс "старих" речей в тому, що вони носяться з джинсами і сучасними моделями взуття, що дозволяє створювати практичні і зручні образи.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Раніше ми пояснювали як носити самий трендовий колір 2021 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як приховати недоліки фігури: три секрета від ведучого мейковер-шоу "Місія: краса" Як правильно робити шопінг: 10 правил від Сари Джесіки Паркер Пробачити і забути: головні антитренди 2021 року
одяг стиль тренди
Реклама

Новини партнерів

Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Катерина Кухар у зеленому купальнику похизувалася струнким тілом
Катерина Кухар у зеленому купальнику похизувалася струнким тілом
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
Гороскоп на 2021 год: время перемен и начало Великой мутации
Гороскоп на 2021 год: время перемен и начало Великой мутации

Популярні статті

Сьогодні, 11:13Фаново

Стрітення Господнє: чого не можна робити в цей день

Сьогодні, 11:08Смачно

Як приготувати гречку в мультиварці: 5 рецептів

Сьогодні, 10:14Events

Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

Вчора, 19:02Модно

Два костюми і хіджаб: ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ

Вчора, 16:42Зірково

"Люблю несамовито": Еллерт зізнався оголеній Мішиній в коханні

Вчора, 13:57Фаново

Стрітення Господнє у східних християн-2021: дата, традиції та прикмети

Вчора, 13:32Events

Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах

Вчора, 08:29Events

Найкращі вітання з днем ангела Валентина: красиві картинки і побажання

Вчора, 07:17Психо

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого: всі знаки зодіаку

13 лютогоФаново

Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки

13 лютогоЗірково

Нікіта Добринін і Даша Квіткова дізналися стать своєї дитини: зворушливе відео

13 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

13 лютогоПсихо

Сумісність знаків зодіаку в коханні та шлюбі: хто кому підходить

13 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 13 лютого: у Овнів багато роботи, а Тельцям не можна лінуватися

12 лютогоСмачно

Як правильно варити яйця: різні способи

12 лютогоЗірково

Віктор Павлік на корпоративі виконав пісню забороненого в Україні російського виконавця: відео

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Камалия ответила на упрек Поляковой, что она "здоровая"
Камалия ответила на упрек Поляковой, что она "здоровая"
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Григорий Чапкис в реанимации
Григорий Чапкис в реанимации
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти