Фісташковий вінтаж і коричневий ретро: ТОП-5 фешн-трендів цієї весни

Наш лідер – корсети!

Лютневі морози скоро підуть, а через місяць можна вже буде забути про пуховики і теплі колготи. І що ж ми будемо одягати цієї весни? Швидка відповідь – все найкрасивіше! Сьогодні.Lifestyle зібрали головні тренди весни 2021, які точно не залишать байдужими.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про наймодніші джинси 2021-го, і про те, з чим їх носити.

ТОП-5 фешн-трендів весни 2021

Корсети

Цей елемент гардеробу все більше набирає популярність. Корсети можна носити як базу, а можна одягати поверх блузи або сукні, комбінувати з костюмами, і взагалі міксувати як і з чим хочеться.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Коричневий монохром

Образи з кількома відтінками коричневого виглядають елегантно і дуже красиво. Головне тут – не перестаратися і прибрати зайві деталі, типу принтів і декору на одязі.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

М'який зелений

Ще один шикарний тренд весни 2021 – пастельний зелений колір в одязі. Ви також можете збирати аутфіти з кількома відтінками зеленого, або поєднувати його з білим, сірим або чорним.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Відкрита спина

Топи і блузи з відкритою спиною – must have не тільки цієї весни, а й літа. Ця витончена деталь надасть будь-якому луку загадковості і чуттєвості.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Найкраще блузи з відкритою спиною виглядають в дуеті зі штанами або не довгою спідницею.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ботфорти з 70-х

Високі чоботи на товстих підборах, які носили модниці в 70-х, просто ідеальний варіант для весни. Дуже класно таке взуття виглядає з короткою сукнею, спідницею чи сарафаном.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Черевики можуть бути і короткими, але головне – на платформі і каблуках, щоб вас було видно за кілометр.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Вінтаж

Щоб описати те, що буде модно носити навесні 2021-го – ми однозначно обираємо слово вінтаж. Старі джемпери, короткі в'язані кардигани, блузи з рюшами і "золотими" ґудзиками, стрічки, банти, вельвет і платформа – все це буде актуальним в новому сезоні.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Плюс "старих" речей в тому, що вони носяться з джинсами і сучасними моделями взуття, що дозволяє створювати практичні і зручні образи.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Раніше ми пояснювали як носити самий трендовий колір 2021 року.

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