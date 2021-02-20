Ламінування, фарбування або нарощування: що робити з віями в 2021 році

Розповідаємо, яка процедура моделювання вій зараз в тренді

Ламінування, фарбування, нарощування – все це дівчата роблять зі своїми віями. Заради разючого погляду кожна готова протягом 3-х годин нерухомо лежати на кушетці.

Раніше ми розповідали, як уникнути помилок в домашньому догляді за волоссям. Сьогодні ж поговоримо про те, яка процедура моделювання вій зараз у тренді.

Зараз більшість дівчат віддають перевагу ламінуванню вій. Ця процедура дає ефект туші, який тримається цілий місяць. Та до гарного виду вій, ламінування додає ще й лікувальний ефект, запевняють фахівці з моделювання. Вартість ламінування – від 400 гривень, однак важливо згадати про деякі протипоказання.

"Це процедура, яка свої рідні вії робить візуально здоровими, привабливими, відкриває погляд і живить корисними вітамінами, кератином. А ще створює штучний завиток, – розповіла майстер з моделювання Анастасія Левкова в ефірі каналу "Україна". – Та ламінування протипоказане тим, хто робив якісь операції на очах, а також вагітним".

Через ламінування в салонах клієнтки зараз майже не замовляють звичайне фарбування вій. А от нарощування хоча нині не на вістрі моди, процедура все ще запитана. Щоправда, від надто довгих та об’ємних вій українки відмовляються та обирають більш натуральний вигляд.

"В основному це натуральні об'єми, невеликі довжини і дівчата все більше повертаються до чогось природного", – зазначає майстриня.

Така процедура коштує від 300 гривень. Вона не має лікувального ефекту, але і не шкодить власним віям, як прийнято вважати.

Тим часом в Америці і Канаді дівчата женуться за великими віями. Ще й платять за це 50 доларів!

"Якщо зважати на те, що сьогодні роблять в Америці чи в Канаді, то там мода на такі яскраві виразні вії, дуже довгі. Вони виглядають, як два віника на очах. Сподіваємось, до нас це не скоро дійде", – коментує експерт.

Але виявляється, догляд за віями – це не тільки жіноча б'юті-процедура. На це поле виходять і чоловіки! В Європі така процедура коштує від 30-ти євро.

"У Європі зараз новий тренд на чоловіче нарощування. Воно трохи відрізняється від жіночого тим, що чоловіче в основному виконується або темно-коричневими віями, або коричневими під колір волосся", – пояснила майстриня з моделювання вій у програмі "Ранок з Україною".

Серед українських чоловіків ця процедура поки не дуже популярна. Проте мода непередбачувана, і можливо, вже за кілька місяців у барбершопах будуть нарощувати вії.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

Не пропустіть також місячний календар стрижок на березень-2021, щоб знати, в які дні можна стригти волосся.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися