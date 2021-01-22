Ідеальний денім: наймодніші джинси 2021 року з готовими образами

Розповідаємо про актуальні моделі улюблених джинсів

Щоб створити яскравий і автентичний повсякденний образ, достатньо вдягнути стильні джинси. Це свого роду чарівна паличка в світі одягу. Денім багато років впевнено посідає першу позицію серед універсальних матеріалів, але при всій популярності джинсів, їх не можна назвати примітивними.

Сьогодні ми розповідаємо про наймодніші моделі джинс 2021-го, і про те, з чим їх носити.

Наймодніші джинси 2021 Фото: Pinterest

З кожним новим сезоном на подіумах з'являється все більше нових варіантів і фасонів: від поєднання декількох відтінків синього в одній парі штанів до повернення до ретро. Завдяки такій різноманітності, кожен знайде варіант для себе, а найактуальніші пропозиції дизайнерів і модних будинків розбираємо нижче.

Фото: Сьогодні

Ми звикли бачити защипи на класичних брюках, але і для джинс це відмінний варіант, щоб створити більш чіткий силует, підкреслити фактуру матеріалу. Защипи в бічному шві створюють шарм незавершеності, ніби штани тільки забрали з ательє, не встигнувши закінчити зміни у фасоні.

Фото: Сьогодні

Техніка печворк за останні кілька років є однією з головних тенденцій в дизайні одягу та аксесуарів. Кілька шматків тканини, зібраних в одну річ, створюють гармонійну картину образу, натхненного сімдесятими.

Фото: Сьогодні

Від звичних рваностей на колінах тренди йдуть в сторону необроблених країв. Це створює настрій гранжу, а в сучасних реаліях модної індустрії вітається легка недбалість і розслабленість.

Фото: Сьогодні

Елегантні силуетні джинси кльош славляться своєю здатністю візуально подовжувати ноги. Такий фасон личить всім, хто хоче виглядати стримано, але не занадто офіційно. До того ж, кльош є одним із головних атрибутів ретро естетики, яка так актуальна в цьому сезоні.

Фото: Сьогодні

Легка промисловість губить навколишнє середовище, але все більше уваги до цього питання привертають самі дизайнери, піднімаючи тему усвідомленого споживання і переробки матеріалів. Так в колекціях з'являються нові стильні джинси, створені з декількох пар, які не були продані у попередніх сезонах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні антітренди 2021 року.

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