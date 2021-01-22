Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ідеальний денім: наймодніші джинси 2021 року з готовими образами

Сьогодні, 14:07

Розповідаємо про актуальні моделі улюблених джинсів

Щоб створити яскравий і автентичний повсякденний образ, достатньо вдягнути стильні джинси. Це свого роду чарівна паличка в світі одягу. Денім багато років впевнено посідає першу позицію серед універсальних матеріалів, але при всій популярності джинсів, їх не можна назвати примітивними.

Сьогодні ми розповідаємо про наймодніші моделі джинс 2021-го, і про те, з чим їх носити.

Наймодніші джинси 2021
Наймодніші джинси 2021
Фото: Pinterest

З кожним новим сезоном на подіумах з'являється все більше нових варіантів і фасонів: від поєднання декількох відтінків синього в одній парі штанів до повернення до ретро. Завдяки такій різноманітності, кожен знайде варіант для себе, а найактуальніші пропозиції дизайнерів і модних будинків розбираємо нижче.

Фото: Сьогодні

Ми звикли бачити защипи на класичних брюках, але і для джинс це відмінний варіант, щоб створити більш чіткий силует, підкреслити фактуру матеріалу. Защипи в бічному шві створюють шарм незавершеності, ніби штани тільки забрали з ательє, не встигнувши закінчити зміни у фасоні.

Фото: Сьогодні

Техніка печворк за останні кілька років є однією з головних тенденцій в дизайні одягу та аксесуарів. Кілька шматків тканини, зібраних в одну річ, створюють гармонійну картину образу, натхненного сімдесятими.

Читайте також:
Продовжити життя: як носити новорічні вбрання кожен день і куди завгодно

Фото: Сьогодні

Від звичних рваностей на колінах тренди йдуть в сторону необроблених країв. Це створює настрій гранжу, а в сучасних реаліях модної індустрії вітається легка недбалість і розслабленість.

Фото: Сьогодні

Елегантні силуетні джинси кльош славляться своєю здатністю візуально подовжувати ноги. Такий фасон личить всім, хто хоче виглядати стримано, але не занадто офіційно. До того ж, кльош є одним із головних атрибутів ретро естетики, яка так актуальна в цьому сезоні.

Фото: Сьогодні

Легка промисловість губить навколишнє середовище, але все більше уваги до цього питання привертають самі дизайнери, піднімаючи тему усвідомленого споживання і переробки матеріалів. Так в колекціях з'являються нові стильні джинси, створені з декількох пар, які не були продані у попередніх сезонах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні антітренди 2021 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Дорогу червоному: як носити найбільш трендовий колір 2021 року 20 образів з "Секс і місто", які актуальні в 2021-м Британка на карантині розважається, виносячи сміття у вечірніх сукнях (фото)
стиль джинси тренди
Реклама

Новини партнерів

Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером
Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером

Популярні статті

Сьогодні, 11:53Смачно

Сир тофу: користь, шкода і правила вибору

Сьогодні, 06:00Фаново

День Соборності України-2021: історія і значення свята

Сьогодні, 05:58Психо

Гороскоп на сьогодні 22 січня: у Овнів думки будуть тільки про гроші, а Тельцям не можна метушитися

Вчора, 13:27Смачно

Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів

Вчора, 12:20Зірково

Десь це ми вже бачили: Леді Гага повторила вбрання Алли Пугачової

Вчора, 09:23Фаново

День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

Вчора, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Козероги зможуть гори перевернути, а Водоліям потрібно уникати нових знайомств

20 січняЗірково

"Від Альцгеймера до деменції": подруга Алібасова розповіла про його стан

20 січняEvents

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

20 січняСмачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

20 січняЗірково

Помер український дизайнер Сергій Єрмаков

20 січняЗірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

19 січняЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

19 січняЗірково

Ані Лорак в Україні зустрілася з мамою (фото)

Новини партнерів

Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти