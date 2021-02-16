Позбавляємося жовтизни: як освіжити блонд до весни
Підтримувати рівний тон насправді не так складно, як може здаватися
Фарбованим блондинкам особливо складно підтримувати бажаний відтінок волосся, тому що освітлене волосся ослаблене і потребує регулярного догляду. Постійне фарбування, укладання, якість води і навіть погодні умови відображаються на зовнішньому вигляді вашої зачіски.
Привести волосся в порядок до весни і зустріти тепло та сезон без шапок у всеозброєнні – не складно. Для цього потрібно дотримуватися кількох правил. До речі, ці рекомендації підійдуть і для натуральних блондинок, чиє волосся також потребує любові і турботі, особливо у холодну пору року.
- Захист від холоду потрібен не тільки тілу, а й волоссю. Перепади температур негативно впливають на колір і стан волосся в цілому. Тому не нехтуйте головними уборами.
- Зволоження – це порятунок для волосся, яке часто фарбують і освітлюють. Використовуйте кондиціонери щоразу, коли миєте голову. Тим паче, якщо робите це у жорсткій воді.
- Живлення. Маски для волосся, час дії яких від 5 хвилин, придумали не дарма. Засіб проникає у волосинки і живить їх зсередини, у такий спосіб реанімуючи волосся після хімічних пошкоджень.
- Термозахист – важливий пункт догляду за волоссям. Особливо освітленим. Спреї обволікають волосся, не даючи плойці або будь-якому стайлеру вбити колір і спалити волосся.
- Шампунь від жовтизни насправді працює. Він допомагає позбутися жовтого відтінку, який так і норовить проявитися на білому волоссі.
Нижче ми розповімо про п'ять шампунів, які значно спростять вашу hair care рутину і допоможуть підтримати ідеальний колір волосся.
Шампунь стабілізуючий з екстрактом шовку та алое вера Post Treatment
Волоссю, що піддається хімічним процедурам, необхідний особливий догляд. Шампунь Post Treatment підсилює блиск кольору і збільшує стійкість фарбованого волосся. Продукт також містить екстракти білих перлів, шовку і алое вера, які надають волоссю м'якість і зволожують його.
Шампунь Anti-yellow Inimitable Blonde
Anti-yellow шампунь – абсолютний must have кожної блондинки із холодним тоном волосся. Регулярне використання Anti-yellow Inimitable Blonde запобігає появі жовтизни, блокуючи жовтий відтінок. Активні компоненти засобу також доглядають за волоссям, надаючи йому сили, та роблять його м'яким і гладким.
Антижовтий шампунь Anti Yellow Shampoo
Усунути неприємний жовтий відтінок на білому волоссі допоможе делікатний шампунь Anti Yellow Shampoo з кислим рівнем pH. Він відмінно працює як із освітленим, так і з сивим волоссям. Засіб не просто очищає, надаючи елегантний сріблястий відтінок, але й доглядає за кожним пасмом, покращуючи їх зовнішній вигляд після знебарвлення. Засіб закріплює природний блиск волосся.
Шампунь "Сріблястий" Care Basics
"Сріблястий" шампунь Care Basics розроблений спеціально для знебарвленого і освітленого волосся. Він нейтралізує жовтий відтінок і протидіє його появі з кожним миттям голови. Крім того, засіб надає пофарбованому волоссю блиск і силу, роблячи його еластичним.
Шампунь "Сріблястий Ефект" Silber Effect Shampoo
Шампунь "Сріблястий Ефект" Silber Effect Shampoo з кератином, який є незамінним компонентом у догляді за волоссям, ефективно видаляє жовтий відтінок з волосся, надаючи йому еластичність і гладкість, повертає природний блиск, захищає та живить волосся.
Правильний догляд за фарбованим волоссям забезпечить не тільки рівномірний колір, але й захистить його від сухості, ламкості, жорсткості. Не нехтуйте порадами фахівців і не шкодуйте коштів для вашого волосся, тоді воно довго буде радувати вас своїм ідеальним видом.
Раніше ми розповідали, як уникнути помилок у домашньому догляді за волоссям – коротка інструкція.
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