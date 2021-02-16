Позбавляємося жовтизни: як освіжити блонд до весни

Підтримувати рівний тон насправді не так складно, як може здаватися

Фарбованим блондинкам особливо складно підтримувати бажаний відтінок волосся, тому що освітлене волосся ослаблене і потребує регулярного догляду. Постійне фарбування, укладання, якість води і навіть погодні умови відображаються на зовнішньому вигляді вашої зачіски.

Привести волосся в порядок до весни і зустріти тепло та сезон без шапок у всеозброєнні – не складно. Для цього потрібно дотримуватися кількох правил. До речі, ці рекомендації підійдуть і для натуральних блондинок, чиє волосся також потребує любові і турботі, особливо у холодну пору року.

Як освіжити блонд до весни

Фото: Pinterest

Як освіжити волосся до весни: 5 важливих кроків

Захист від холоду потрібен не тільки тілу, а й волоссю. Перепади температур негативно впливають на колір і стан волосся в цілому. Тому не нехтуйте головними уборами. Зволоження – це порятунок для волосся, яке часто фарбують і освітлюють. Використовуйте кондиціонери щоразу, коли миєте голову. Тим паче, якщо робите це у жорсткій воді. Живлення. Маски для волосся, час дії яких від 5 хвилин, придумали не дарма. Засіб проникає у волосинки і живить їх зсередини, у такий спосіб реанімуючи волосся після хімічних пошкоджень. Термозахист – важливий пункт догляду за волоссям. Особливо освітленим. Спреї обволікають волосся, не даючи плойці або будь-якому стайлеру вбити колір і спалити волосся. Шампунь від жовтизни насправді працює. Він допомагає позбутися жовтого відтінку, який так і норовить проявитися на білому волоссі.

Нижче ми розповімо про п'ять шампунів, які значно спростять вашу hair care рутину і допоможуть підтримати ідеальний колір волосся.

ТОП-5 продуктів для фарбованого та освітленого волосся

Шампунь стабілізуючий з екстрактом шовку та алое вера Post Treatment

Шампунь стабілізуючий з екстрактом шовку і алое вера Post Treatment

Волоссю, що піддається хімічним процедурам, необхідний особливий догляд. Шампунь Post Treatment підсилює блиск кольору і збільшує стійкість фарбованого волосся. Продукт також містить екстракти білих перлів, шовку і алое вера, які надають волоссю м'якість і зволожують його.

Шампунь Anti-yellow Inimitable Blonde

Шампунь Anti-yellow Inimitable Blonde

Anti-yellow шампунь – абсолютний must have кожної блондинки із холодним тоном волосся. Регулярне використання Anti-yellow Inimitable Blonde запобігає появі жовтизни, блокуючи жовтий відтінок. Активні компоненти засобу також доглядають за волоссям, надаючи йому сили, та роблять його м'яким і гладким.

Антижовтий шампунь Anti Yellow Shampoo

Антижовтий шампунь Anti Yellow Shampoo

Усунути неприємний жовтий відтінок на білому волоссі допоможе делікатний шампунь Anti Yellow Shampoo з кислим рівнем pH. Він відмінно працює як із освітленим, так і з сивим волоссям. Засіб не просто очищає, надаючи елегантний сріблястий відтінок, але й доглядає за кожним пасмом, покращуючи їх зовнішній вигляд після знебарвлення. Засіб закріплює природний блиск волосся.

Шампунь "Сріблястий" Care Basics

Шампунь "Сріблястий" Care Basics

"Сріблястий" шампунь Care Basics розроблений спеціально для знебарвленого і освітленого волосся. Він нейтралізує жовтий відтінок і протидіє його появі з кожним миттям голови. Крім того, засіб надає пофарбованому волоссю блиск і силу, роблячи його еластичним.

Шампунь "Сріблястий Ефект" Silber Effect Shampoo

Шампунь "Сріблястий Ефект" Silber Effect Shampoo

Шампунь "Сріблястий Ефект" Silber Effect Shampoo з кератином, який є незамінним компонентом у догляді за волоссям, ефективно видаляє жовтий відтінок з волосся, надаючи йому еластичність і гладкість, повертає природний блиск, захищає та живить волосся.

Правильний догляд за фарбованим волоссям забезпечить не тільки рівномірний колір, але й захистить його від сухості, ламкості, жорсткості. Не нехтуйте порадами фахівців і не шкодуйте коштів для вашого волосся, тоді воно довго буде радувати вас своїм ідеальним видом.

Раніше ми розповідали, як уникнути помилок у домашньому догляді за волоссям – коротка інструкція.

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