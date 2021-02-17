Місячний календар стрижок на березень-2021: в які дні можна стригти волосся

Дізнайтеся найбільш слушні дні, коли можна стригти волосся в березні 2021 року за місячним календарем

Коли можна стригти волосся в березні-2021, згідно з місячним календарем? Адже початок весни передбачає розквіт, пробудження від зимових холодів, причепурювання й оновлення, в тому числі зачісок. У які дні все ж таки не варто міняти свій зовнішній вигляд? Щоб ваше волосся було здоровим і сяючим, а зачіска вам приносила радість, читайте детальний місячний календар для стрижки волосся в березні 2021 року і плануйте весняні зміни в своєму іміджі.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

Місячний календар на березень-2021: коли стригти волосся

1 березня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

2 березня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

3 березня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

4 березня – 21 місячний день. Сприятливий день для зміни іміджу – ви зможете поліпшити стосунки з близькими.

5 березня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свою удачу.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

6 березня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

7 березня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

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8 березня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

9 березня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

10 березня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

11 березня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із волоссям вкоротити і свою удачу.

12 березня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, так що незабаром вам знову доведеться стригтися.

13 березня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів і роботи.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

14 березня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся в фазу молодика.

15 березня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме росту і розкриттю внутрішніх потенціалів.

16 березня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

17 березня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

18 березня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

19 березня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

20 березня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

21 березня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

22 березня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

23 березня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

24 березня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

25 березня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

26 березня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

27 березня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

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28 березня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

29 березня – 17 місячний день. Невідповідний день для укорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

30 березня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски не вам не зашкодить.

31 березня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

Дивіться відео, як українка відростила довге волосся:

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