Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Місячний календар стрижок на березень-2021: в які дні можна стригти волосся

Сьогодні, 22:28

Дізнайтеся найбільш слушні дні, коли можна стригти волосся в березні 2021 року за місячним календарем

Коли можна стригти волосся в березні-2021, згідно з місячним календарем? Адже початок весни передбачає розквіт, пробудження від зимових холодів, причепурювання й оновлення, в тому числі зачісок. У які дні все ж таки не варто міняти свій зовнішній вигляд? Щоб ваше волосся було здоровим і сяючим, а зачіска вам приносила радість, читайте детальний місячний календар для стрижки волосся в березні 2021 року і плануйте весняні зміни в своєму іміджі.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

Місячний календар на березень-2021: коли стригти волосся

1 березня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

2 березня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Читайте також:
Як уникнути помилок у домашньому догляді за волоссям – коротка інструкція

3 березня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

4 березня – 21 місячний день. Сприятливий день для зміни іміджу – ви зможете поліпшити стосунки з близькими.

5 березня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свою удачу.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

6 березня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

7 березня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

Читайте також:
Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

8 березня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

9 березня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

10 березня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

11 березня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із волоссям вкоротити і свою удачу.

Читайте також:
Обручі, заколки і гумки: які аксесуари для волосся в моді влітку 2020

12 березня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, так що незабаром вам знову доведеться стригтися.

13 березня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів і роботи.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

14 березня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся в фазу молодика.

15 березня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме росту і розкриттю внутрішніх потенціалів.

16 березня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

17 березня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

18 березня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

19 березня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

20 березня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

Читайте також:
ТОП-7 масок для волосся з унікальними компонентами

21 березня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

22 березня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

23 березня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

24 березня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

25 березня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

26 березня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

27 березня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

Читайте також:
Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

28 березня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

29 березня – 17 місячний день. Невідповідний день для укорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок
Фото: Pinterest

30 березня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски не вам не зашкодить.

31 березня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

Дивіться відео, як українка відростила довге волосся:

Раніше ми публікували ТОП-5 зачісок, які оцінять чоловіки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя Календар затемнень-2021: точні дати і вплив на людей Позбавляємося жовтизни: як освіжити блонд до весни Що сталося з жінкою, яка переплутала лак для волосся з клеєм (фото) Як красива стрижка змінює зовнішність безпритульних: фото до та після Тільки не кокосова олія! Як правильно доглядати за волоссям взимку
волосся календар зачіска стрижка місячний календар
Реклама

Новини партнерів

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Популярні статті

Сьогодні, 17:24Смачно

Як запекти соковите м'ясо – зробіть це в рукаві

Сьогодні, 15:42Смачно

Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

Сьогодні, 11:16Events

Красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс

Сьогодні, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Скорпіон буде всемогутнім, а Стрілець буде здолати харизмою

Вчора, 13:22Смачно

Як правильно варити макарони на плиті й мультиварці

Вчора, 10:01Актуально

Позбавляємося жовтизни: як освіжити блонд до весни

15 лютогоЗірково

"Пам'яті на дві-три хвилини": з'явилися нові подробиці стану Алібасова

15 лютогоСмачно

Як зробити буженину зі свинини: класичний рецепт

15 лютогоЗдорово

Що можна і чого не можна робити в сильний мороз

15 лютогоЗірково

Пластичний хірург розповів, як Потап схуд на 20 кілограмів

15 лютогоЗірково

Шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на новому відео з сином: "Хто ця молода дівчина?"

15 лютогоЗірково

Меган Маркл чекає другу дитину: вся королівська родина проігнорувала цю новину

15 лютогоФаново

Стрітення Господнє: чого не можна робити в цей день

15 лютогоСмачно

Як приготувати гречку в мультиварці: 5 рецептів

15 лютогоEvents

Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

15 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 лютого: Водоліям потрібно зайняти вичікувальну позицію, а Рибам – бути більш активними

Новини партнерів

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти