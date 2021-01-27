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Як уникнути помилок у домашньому догляді за волоссям – коротка інструкція

Шість кроків на шляху до красивого та здорового волосся

Кожна з нас всіляко намагається доглядати за волоссям у домашніх умовах, але дуже часто ми розчаровуємося в результаті. Начебто й гребінець поміняла, і кінчики підстригла, і фен часто вже не використовуєш, а стан шевелюри – не радує.

Ми вирішили розібратися, що ж дівчата часто роблять неправильно у щоденному догляді за волоссям. І зібрали невелику інструкцію по догляду за допомогою засобів, які дійсно працюють.

Помилка №1. Неправильно миєте голову

Професійні трихологи спростовують переконання, що часте миття нібито стимулює прискорене вироблення шкірного сала. Це міф. Все залежить від типу та стану волосся і шкіри голови. Тому на питання "як часто потрібно мити голову?" немає однозначної відповіді.

Наприклад, тим, хто має жирну шкіру голови, варто мити голову частіше (можливо, щодня), а у кого шкіра суха – досить 1 разу на тиждень. Крім того, часте миття підходить тим, хто використовує багато стайлінгу.

Крок 1. Мийте голову так часто, як цього вимагає ваше волосся. Шампунь для щоденного застосування Frequence Shampoo ING PROFESSIONAL ідеально підійде для частого миття голови.

Шампунь для щоденного застосування Frequence Shampoo ING PROFESSIONAL

Його фруктові кислоти у складі забезпечують делікатний пілінг шкіри голови, що призводить до ретельного очищення волосся і природного блиску.

Помилка №2. Вибираємо шампунь і кондиціонер, грунтуючись тільки на типі шкіри голови

Багато хто з нас неправильно підбирає засоби для миття, забуваючи про те, що шампунь добирається за типом шкіри голови, а кондиціонер – за типом волосся. Це означає, що можна використовувати різні лінійки косметичних продуктів для різних потреб.

Крок 2. Чітко визначте тип шкіри голови і волосся, підібравши відповідні шампунь та кондиціонер. Часту проблему сухого волосся допоможе виправити ополіскувач для догляду за волоссям Care Basics C:EHKO.

Ополіскувач для догляду за волоссям Care Basics C:EHKO

Алое віра та олія чорного кмину піклуються про підтримку ідеального балансу вологи у структурі волосся. А протеїни пшениці допомагають контролювати пухнастість волосся і вирівнюють його поверхню. При використанні ополіскувача волосся стає щільнішим. Те, що потрібно!

Помилка №3. Недостатньо живимо волосся для підтримки його еластичності

Ми зараз, напевно, розчаруємо багатьох. Але частота стрижки, на жаль, не впливає на швидкість росту волосся і його еластичність. Це одне із глибоко закріплених помилкових суджень ще з дитинства. За допомогою стрижки ми усуваємо тільки посічені кінчики, але й це лише на час позбавляє від проблеми ламкості. Запобігти пошкодженню допоможе правильний догляд: зволожуючі та живильні засоби для волосся.

Крок 3. Придбайте живильну крем-олію для волосся Nourishing Creamy Oil Inimitable Style HAIR COMPANY.

Живильна крем-олія для волосся Nourishing Creamy Oil Inimitable Style

Це інноваційний засіб дуже легкої текстури на основі олії бавовни і вітаміну Е. Дуже добре живить та зміцнює волосся без обважнення. А наявність у складі технології LUMINESCINA дозволяє зберегти сяйво і яскравість кольору волосся.

Помилка №4. Забуваємо, що омолодження потребує не тільки шкіра, але й волосся

Так, так, волосся з роками стає тьмянішим і втрачає свій блиск, або й взагалі шевелюра починає рідшати. Тому діяти завжди треба завчасно. Для профілактики використовуйте комплексний і регулярний догляд за волоссям у домашніх умовах, додаючи крем для волосся з ефектом омолодження.

Крок 4. Інноваційний BB крем "Ліфтинг ефект" Cream BB Styling Inimitable Style HAIR COMPANY містить високу кількість чистої гіалуронової кислоти, яка забезпечує максимальне зволоження, сприяє м'якому й глибокому проникненню у структуру всіх необхідних компонентів, подовжуючи молодість волосся.

BB крем "Ліфтинг ефект" Cream BB Styling Inimitable Style HAIR COMPANY

Арганова та кератінова олії, що входять до складу, вітамін Е і УФ-фільтри захищають волосся від передчасного старіння.

Помилка №5. Забуваємо про сезонність та зміну засобів для догляду

Протягом року наше волосся потребує різного догляду. Влітку волосся рекомендується більше зволожувати за допомогою масок, а взимку, навпаки, живити. Саме живильні засоби містять необхідні вітаміни, яких бракує у зимовий час.

Крок 5. Міняйте засоби для догляду зі зміною сезонів. Ваш помічник у живленні кінчиків волосся – марокканська арганова сироватка NUA.

Марокканська арганова сироватка NUA

Вона глибоко живить і освіжає посічені кінчики, не обтяжуючи волосся, а результат помітний після першого ж застосування. На відміну від інших косметичних засобів для волосся, сироватка має швидкий ефект миттєвого проникнення у структуру волосся.

Помилка №6. У поспіху неправильно сушимо феном і робимо укладання праскою на вологе волосся

А цього категорично робити не можна. Якщо ви одна із таких дівчат, привчіть себе перебувати у приміщенні мінімум 10 хвилин після сушки. Перепад температури точно негативно позначиться в майбутньому. Пам'ятайте, що влітку можна використовувати тепле повітря, а ось взимку показаний прохолодний фен. І так, укладка тільки на сухе волосся!

Крок 6. Використовуйте спеціальні засоби для захисту волосся під час укладання. Наприклад, термозахист Hitzeschutz Spray C:EHKO КERATIN.

Спрей-антистатик термозахист Hitzeschutz Spray C:EHKO КERATIN

Спрей-антистатик із кератином і пантенолом відновлює структуру і захищає волосся від пошкодження в результаті термічної дії (сушка феном, укладання і випрямлення праскою).

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