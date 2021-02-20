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Ламинирование, окрашивание или наращивание: что делать с ресницами в 2021 году

Сегодня, 18:43

Рассказываем, какая процедура моделирования ресниц сейчас в тренде

Ламинирование, окрашивание, наращивание – все это девушки делают со своими ресницами. Ради поразительного взгляда каждая готова в течение 3-х часов неподвижно лежать на кушетке.

Ранее мы рассказывали, как избежать ошибок в домашнем уходе за волосами. сегодня же поговорим о том, какая процедура моделирования ресниц сейчас в тренде.

Сейчас большинство девушек отдают предпочтение ламинированию ресниц. Эта процедура дает эффект туши, который держится целый месяц. А к хорошему виду ресниц, ламинирование добавляет еще и лечебный эффект, уверяют мастера по моделированию. Стоимость ламинирования – от 400 гривень, однако важно упомянуть о некоторых противопоказаниях.

"Это процедура, которая свои родные ресницы делает визуально здоровыми, привлекательными, открывает взгляд и питает полезными витаминами, кератином. А еще создает искусственный завиток, – рассказала мастер по моделированию Анастасия Левкова в эфире телеканала "Украина". – Но ламинирование противопоказано тем, кто делал какие-нибудь операции на глаза, а также беременным".

Из-за ламинирования в салонах клиентки сейчас почти не заказывают обычное окрашивание ресниц. А вот наращивание все еще востребовано. Правда, от слишком длинных и объемных ресниц украинки отказываются и выбирают более натуральный вид.

"В основном это натуральные объемы, небольшая длина и девушки все больше возвращаются к чему-то естественному", – отмечает мастер.

Такая процедура стоит от 300 гривень. Она не имеет лечебного эффекта, но и не вредит собственным ресницам, как принято считать.

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Тем временем в Америке и Канаде девушки гонятся за большими ресницами. Еще и платят за это 50 долларов!

"Если учитывать, что сегодня делают в Америке или в Канаде, то там мода на такие яркие выразительные ресницы, очень длинные. Они выглядят, как две метелки на глазах. Надеемся, к нам это не скоро дойдет", – комментирует эксперт.

Но оказывается, уход за ресницами – это не только женская бьюти-процедура. На это поле выходят и мужчины! В Европе такая процедура стоит от 30-ти евро.

"В Европе сейчас новый тренд на мужское наращивание. Оно несколько отличается от женского тем, что мужское в основном выполняется или темно-коричневыми ресницами, или коричневыми под цвет волос", – объяснила мастер по моделированию ресниц в программе "Ранок з Україною".

Среди украинских мужчин эта процедура пока не очень популярна. Однако мода непредсказуема, и возможно, уже через несколько месяцев в барбершопах будут наращивать ресницы.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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