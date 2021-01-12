Дорогу червоному: як носити найбільш трендовий колір 2021 року

Ми підгледіли за стритстайл-блогерами і моделями

У списку найпопулярніших і трендових кольорів 2021 року, крім сірого і жовтого, також є червоний. Це досить сміливий колір, який, тим не менш, можна вдало використовувати в повсякденних образах.

Сьогодні ми розповідаємо, як і з чим носити червоний на прикладі стритстайл-моди і останніх показів відомих брендів.

Червоний – як деталь

У показах Miu Miu, Tod's і Balmain сезону 2021 червоні елементи використовуються як яскравий акцент. Вже нині можна носити червоні колготи з улюбленим монохромним луком або розбавити образ аксесуаром – червоною сумкою або червоним широким поясом.

Tod & # 39; s

Фото: GettyImages

Miu Miu

Фото: GettyImages

Червоний – як основа

Ми зараз не про total red аутфіт. Використовуйте цей колір як базу: плаття або костюм, водолазка або блуза. Зручність червоного в тому, що він добре поєднується з темними тонами, грубими формами і стриманим кроєм, при цьому ідеально створює романтичний стиль.

Prada

Фото: GettyImages

Фото: Pinterest

Червоний – як настрій

Насправді, червоним у цьому сезоні може бути все – цілі вбрання, брюки, спідниці, піджаки, верхній одяг і навіть взуття.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Не бійтеся експериментів і носіть червоний із рожевим або фіолетовим, з білим або чорним, а можна з усіма кольорами одразу.

Фото: Pinterest

Balmain

Фото: GettyImages

Versace

Фото: GettyImages

До слова, червоний гармонійно поєднується з синім, блакитним, сірим, бежевим, хакі і жовтим кольорами. Вибравши поєднання, яке найбільш підходить вашому стилю і смаку, ви отримаєте виграшний і трендовий образ.

Не чекайте весни та експериментуйте з червоними речами вже нині!

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