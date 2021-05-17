Гарячі розрізи, кристали і повітряні тканини: ТОП-10 найкращих суконь із Міс Всесвіт-2020
Образи 69-го міжнародного конкурсу краси, від яких неможливо відірвати очей
У ніч з неділі на понеділок ми дізналися ім'я нової "Міс Всесвіт". Корону за 5 млн. доларів, шестизначну зарплату і можливість подорожувати безкоштовно отримала Андреа Меза з Мексики.
І хоча 26-річна красуня затьмарила конкуренток на інтерв'ю з журі, її вечірній образ складно назвати неймовірним. Адже розкішних цьогоріч було справді багато. Судіть самі! Кращі сукні з "Міс Всесвіт-2020" вже в нашій добірці.
Головним трендом на сцені престижного конкурсу краси стали "голі" вбрання, прикрашені кристалами. Дуже спокусливе продемонструвала "Міс Пуерто-Ріко" Естефанія Сото.
Ще один приклад – від Янік Масети, "Міс Перу".
Учасниця від Ямайки, Мікель Вільямс, зробила ставку на більш об'ємний декор – камені і вишивку зі страз. Виглядає чудово!
Із кроєм претендентки "Міс Всесвіт" практично не експериментували. Тому "Міс Чехії" Кларі Варвушковій вдалося виділитися завдяки пишним рукавам із органзи.
Без яскравих фарб на сцені теж не обійшлося. На сміливий жовто-зелений колір зважилася Ауші Харуми Тотігі, "Міс Японія".
"Міс Таїланд" Аманда Обдам обрала сукню у відтінках блакитного з високим розрізом.
Івонн Касканте, представниця від Коста-Ріки, з'явилася у вбранні, яке нагадало сукню нашої "Міс України" Єлизавети Ястремської.
Образ українки все ж відрізнявся поєднанням фактур і асиметричним верхом.
"Міс Франція" Амандін Петі об'єднала відразу кілька трендів, які демонстрували її конкурентки. Напівпрозорі тканини, спущені рукави і багато блиску.
Лаконічно і елегантно – так можна описати вихід "Міс ПАР" Наташі Джуберт.
Нагадаємо, що учасниця з М'янми втратила нацкостюм, але емігранти надіслали їй одяг.
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