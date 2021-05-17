Гарячі розрізи, кристали і повітряні тканини: ТОП-10 найкращих суконь із Міс Всесвіт-2020

Образи 69-го міжнародного конкурсу краси, від яких неможливо відірвати очей

Фото: Getty Images

У ніч з неділі на понеділок ми дізналися ім'я нової "Міс Всесвіт". Корону за 5 млн. доларів, шестизначну зарплату і можливість подорожувати безкоштовно отримала Андреа Меза з Мексики.

І хоча 26-річна красуня затьмарила конкуренток на інтерв'ю з журі, її вечірній образ складно назвати неймовірним. Адже розкішних цьогоріч було справді багато. Судіть самі! Кращі сукні з "Міс Всесвіт-2020" вже в нашій добірці.

Головним трендом на сцені престижного конкурсу краси стали "голі" вбрання, прикрашені кристалами. Дуже спокусливе продемонструвала "Міс Пуерто-Ріко" Естефанія Сото.

Фото: Getty Images

Ще один приклад – від Янік Масети, "Міс Перу".

Фото: Getty Images

Учасниця від Ямайки, Мікель Вільямс, зробила ставку на більш об'ємний декор – камені і вишивку зі страз. Виглядає чудово!

Фото: Getty Images

Із кроєм претендентки "Міс Всесвіт" практично не експериментували. Тому "Міс Чехії" Кларі Варвушковій вдалося виділитися завдяки пишним рукавам із органзи.

Фото: instagram.com/klara_vavruskova

Без яскравих фарб на сцені теж не обійшлося. На сміливий жовто-зелений колір зважилася Ауші Харуми Тотігі, "Міс Японія".

Фото: instagram.com/aishatochigi

"Міс Таїланд" Аманда Обдам обрала сукню у відтінках блакитного з високим розрізом.

Фото: instagram.com/amanda.obdam

Івонн Касканте, представниця від Коста-Ріки, з'явилася у вбранні, яке нагадало сукню нашої "Міс України" Єлизавети Ястремської.

Фото: Getty Images

Образ українки все ж відрізнявся поєднанням фактур і асиметричним верхом.

Фото: пресслужба

"Міс Франція" Амандін Петі об'єднала відразу кілька трендів, які демонстрували її конкурентки. Напівпрозорі тканини, спущені рукави і багато блиску.

Фото: instagram.com/amandinepetitoff

Лаконічно і елегантно – так можна описати вихід "Міс ПАР" Наташі Джуберт.

Фото: instagram.com/natasha_joubert

Нагадаємо, що учасниця з М'янми втратила нацкостюм, але емігранти надіслали їй одяг.

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