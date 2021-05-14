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Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм вагою 7 кг! (відео)

Вчора, 23:39

74 красуні з усієї планети вже продемонстрували національні костюми своєї країни

Відео: Сьогодні

Володарка титулу "Міс Україна-Всесвіт" Єлизавета Ястремська, яка показала залаштунки конкурсу "Міс Всесвіт", щодня дивує вишуканими образами від українських дизайнерів.

Дівчина бореться за звання найкрасивішої в світі на конкурсі в США. Єлизаветі мало не відмовили в візі в Штати! Справа в тому, що сестра Ястремської одружена з американцем. Мабуть, консулам здалося, що Єлизавета теж захоче залишитися жити за океаном. На щастя, красуні все ж вдалося прилетіти в США.

74 красуні з усієї планети вже продемонстрували національні костюми, українка вбралася в розкішну сукню під назвою "Душа-Витинанка". На неї пішло 15 метрів білого і чорного атласу, а вага наряду – 7 кілограмів!

Єлизавета Ястремська в національному костюмі на Місс Всесвіт-2021
Єлизавета Ястремська в національному костюмі на Місс Всесвіт-2021
Фото: Getty Images

Багато глядачів шоу вже встигли в Мережі відзначити, що костюм українки справив wow-ефект.

Єлизавета Ястремська в національному костюмі на Міс Всесвіт-2021
Єлизавета Ястремська в національному костюмі на Міс Всесвіт-2021
Фото: Getty Images

На сцені Ліза посміхалася, а в соцмережах виклала шокуючий знімок – закривавлену ногу, яку травмувала на репетиціях.

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