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Всі виходи українки Ястремської на Міс Всесвіт-2020: фото і відео

Сьогодні, 09:29

Вбрання представниці України – просто заворожують

Єлизавета Ястремська хоч і не увійшла в ТОП-21 на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2020", але виступила гідно. За кілька днів перебування в Майамі дівчина продемонструвала кілька сліпучих образів, які ми зараз вам покажемо.

Нагадаємо, що переможницею 69-й "Міс Всесвіту" стала мексиканка Андреа Меза.

Перший день

Перший неофіційний образ Ліза зібрала з одягу українського бренду. Вона одягла класичні брюки пастельного рожевого відтінку і бралет з бежевої шкіри the COAT. Образ доповнили клатч з геометричним малюнком, кольє BEVZA у вигляді символічного колоска та бежеві туфлі на високих підборах.

Єлизавета Ястремська
Єлизавета Ястремська
Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Червона сукня

Взагалі червона сукня у Ястремської не одна, але це – перша, в якій вона з'явилася на публіці в Майамі. Це сукня-комбінація від Elena Burba за 9800 грн.

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Синя сукня як у Шарліз Терон

Вбрання від українського модного будинку Maxima став гідним суперником французького Dior. Ліза зачарувала публіку неймовірним образом – це приталена сукня небесно-блакитного відтінку. У дуже схожій акторка Шарліз Терон блищала на червоній доріжці "Оскару" в 2019-му.

Єлизавета Ястремська
Фото: instagram.com/__lizaelza__

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Національний костюм

На "Міс Всесвіт-2020" дівчата продемонстрували національні костюми. Українка вбралася в розкішну сукню під назвою "Душа-Витинанка". На неї пішло 15 метрів білого і чорного атласу, а вага вбрання – 7 кілограмів!

Блакитне міні

Ще один вихід українки на сцені конкурсу – в блискучому міні. Дуже гарно!

Вихід в купальнику

Жоден конкурс краси не обходиться без виходу в купальниках. Ліза обрала двійку червоного кольору, доповнивши образ блакитний накидкою.

І знову червоне

Ще одна червона сукня, яку Ліза Ястремська одягла для фінального виходу на "Міс Всесвіт-2020".

69-й міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт" відбувся 16 травня в Майамі, США. Переможницею стала представниця Мексики Андреа Меза. У трійку лідерів також увійшли представниці Бразилії Джулія Гама і Перу Яника Мачета.

Раніше ми розповідали, що відомо про переможницю з Мексики Андреа Меза.

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