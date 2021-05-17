Міс Всесвіт-2020: учасниця з М'янми втратила нацкостюм, але емігранти надіслали їй одяг (фото)

Конкурсантка з М'янми Тузара Вінт отримала спецприз за найкращий національний костюм. Дівчина скористалася можливістю закликати світ виступити проти військових в її країні

Тузар Вінт Луїн на "Міс Всесвіт-2020" Фото: Скріншот из Daily Mail, instagram.com/thuzar_wintlwin

Минулої ночі в Маямі пройшов 69-й конкурс краси "Міс Всесвіт-2020", в якому перемогла Андреа Меза з Мексики. В одному з найяскравіших етапів змагання – показі національних костюмів – перемогла Тузар Вінт з М'янми. Дівчина отримала спеціальний приз за свій блискучий образ, але не обійшлося і без політики.

Як повідомляє Reuters, Тузар Вінт скористалася неприємним інцидентом, який стався з її костюмом для конкурса, щоб привернути увагу громадськості до подій в її країні. Річ у тому, що авіакомпанія втратила валізу з вбранням Тузар. Щоб дівчина змогла виступити на конкурсі, емігранти з М'янми, які живуть в США, надіслали їй національний одяг, в якому вона і вийшла на сцену представити країну.

Тузар Вінт Луїн на "Міс Всесвіт-2020" Фото: instagram.com/thuzar_wintlwin

Тузар Вінт закликала молитися за її країну, в якій з лютого тривають сутички. Після того як військова хунта захопила владу в М'янмі, були вбиті сотні людей.

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