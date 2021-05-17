На конкурсі Міс Всесвіт-2020 перемогла учасниця з Мексики

69-й міжнародний конкурс краси відбувся 16 травня у США

Андреа Меза Фото: Instagram

У Маямі відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт-2020", переможницею стала представниця Мексики Андреа Меза. Саме їй свою корону передала минулорічна фіналістка з ПАР Зозібіні Тунзі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці конкурсу в Instagram.

До трійки лідерів 69-го за рахунком конкурсу увійшли представниці Бразилії Джулія Гама і Перу Яніка Мачета.

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За головний титул боролися 74 красуні з усього світу. Україну на "Міс Всесвіт-2020" представляла 27-річна Єлизавета Ястремська, яка представила національний костюм вагою 7 кг.

Однак дівчина могла не потрапити на конкурс – у квітні повідомлялося, що Ястремській відмовили в отриманні візи до США. Цікаво, що така ж історія трапилася з її попередницею – учасницею "Міс Всесвіт-2019" Анастасією Суботою, але все обійшлося.

Дивіться усі виходи українки Ястремської на "Міс Всесвіт-2020".

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