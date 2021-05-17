Горячие разрезы, кристаллы и летящие ткани: ТОП-10 лучших платьев с Мисс Вселенной-2020
Образы 69-го международного конкурса красоты, от которых невозможно оторвать глаз
В ночь с воскресенья на понедельник мы узнали имя новой "Мисс Вселенной". Корону за 5 млн. долларов, шестизначную зарплату и возможность путешествовать бесплатно получила Андреа Меза из Мексики.
И хотя 26-летняя красотка затмила конкуренток на интервью с жюри, ее вечерний образ сложно назвать самым запоминающимся. Просто потому, что роскошных было уж очень много. Судите сами! Лучшие платья с "Мисс Вселенной-2020" уже в нашей подборке.
Главным трендом на сцене престижного конкурса красоты стали "голые" наряды, усыпанные кристаллами. Очень соблазнительный продемонстрировала "Мисс Пуэрто-Рико" Эстефания Сото.
Еще один пример — от Яник Масеты, "Мисс Перу".
Участница от Ямайки, Микель Уильямс, сделала ставку на более объемный декор — камни и вышивку из страз. Смотрится великолепно!
С кроем претендентки "Мисс Вселенной" практически не экспериментировали. Поэтому "Мисс Чехии" Кларе Варвушковой удалось выделиться за счет пышных рукавов из органзы.
Без ярких красок на сцене тоже не обошлось. На смелый желто-зеленый цвет решилась Ауши Харуми Тотиги, "Мисс Япония".
"Мисс Тайланд" Аманда Обдам выбрала платье в оттенках голубого с высоким разрезом.
Ивонн Касканте, представительница от Коста-Рики, появилась в наряде, напомнившем платье нашей "Мисс Украины" Елизаветы Ястремской.
Образ украинки все же отличался сочетанием фактур и ассиметричным верхом.
"Мисс Франция" Амандин Пети объединила сразу несколько трендов, которые демонстрировали ее конкурентки. Полупрозрачные ткани, спущенные рукава и много блеска.
Лаконично и элегантно — так можно описать выход "Мисс ЮАР" Наташи Джуберт.
Напомним, что участница из Мьянмы потеряла нацкостюм, но эмигранты прислали ей одежду.
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