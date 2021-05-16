Дівчата не звикли до такого: українка розповіла про жорсткі репетиції на Міс Всесвіт

Конкурс "Міс Всесвіт-2020" відбудеться 16 травня в Майамі

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Вирішальна битва за звання найкрасивішої жінки відбудеться 16 травня в Майамі. Учасниця від України Єлизавета Ястремська, яку в Мережі назвали лідером з Європи, вже показала сукню для фіналу "Міс Всесвіт-2020". Всього дівчина привезла з собою 5 валіз вагою 100 кг.

На знімках, опублікованих в Instagram-акаунті Лізи, дівчина демонструє червону вечірню сукню з відкритими плечима і розрізом від українського бренду Maxima Bridal.

Фото: instagram.com/__lizaelza__

Фото: instagram.com/__lizaelza__

За головний титул Ястремська боротиметься з 73 учасницями з різних країн. У всіх дуже напружений графік і жодної хвилини спокою.

"Готуємося ми щодня. У нас репетиції з ранку до вечора на високих підборах. Ноги ми вже стерли до крові, тому що дівчата не звикли до такого ритму життя. Встаємо ми о 6 ранку, о 8 ранку ми снідаємо і йдемо на репетиції. Зайняті ми до вечора, графік дуже напружений, розписано все по секундах", – розповіла Ліза ексклюзивно для телеканалу "Україна".

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2020" пройде 16 травня (17 травня о 03:00 по Україні) в Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

Нагадаємо, що раніше Єлизавета Ястремська представила національний костюм вагою 7 кг, створений спеціально для конкурсу "Міс Всесвіт-2020".

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