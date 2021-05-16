Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дівчата не звикли до такого: українка розповіла про жорсткі репетиції на Міс Всесвіт

Сьогодні, 09:19

Конкурс "Міс Всесвіт-2020" відбудеться 16 травня в Майамі

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Вирішальна битва за звання найкрасивішої жінки відбудеться 16 травня в Майамі. Учасниця від України Єлизавета Ястремська, яку в Мережі назвали лідером з Європи, вже показала сукню для фіналу "Міс Всесвіт-2020". Всього дівчина привезла з собою 5 валіз вагою 100 кг.

На знімках, опублікованих в Instagram-акаунті Лізи, дівчина демонструє червону вечірню сукню з відкритими плечима і розрізом від українського бренду Maxima Bridal.

Фото: instagram.com/__lizaelza__

Читайте також:
Битва образів: українка Єлизавета Ястремська з'явилася на Міс Всесвіт у сукні, як у Шарліз Терон

Фото: instagram.com/__lizaelza__

За головний титул Ястремська боротиметься з 73 учасницями з різних країн. У всіх дуже напружений графік і жодної хвилини спокою.

"Готуємося ми щодня. У нас репетиції з ранку до вечора на високих підборах. Ноги ми вже стерли до крові, тому що дівчата не звикли до такого ритму життя. Встаємо ми о 6 ранку, о 8 ранку ми снідаємо і йдемо на репетиції. Зайняті ми до вечора, графік дуже напружений, розписано все по секундах", – розповіла Ліза ексклюзивно для телеканалу "Україна".

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2020" пройде 16 травня (17 травня о 03:00 по Україні) в Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

Нагадаємо, що раніше Єлизавета Ястремська представила національний костюм вагою 7 кг, створений спеціально для конкурсу "Міс Всесвіт-2020".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Шкіра і пастельні відтінки! Дивимося на перший вихід Міс України Ястремської в Маямі Яку зовнішність необхідно мати, щоб стати "Міс Всесвіт" Учасниці "Міс Всесвіт" ампутували ногу: фото до і після операції
Міс Всесвіт Єлизавета Ястремська
Реклама

Новини партнерів

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия

Популярні статті

Вчора, 18:11Зірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

Вчора, 17:08Зірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

Вчора, 10:45Зірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

Вчора, 10:09Зірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

Вчора, 08:41Зірково

Тіна Кароль поїде на Слов'янський базар, де відмовилися виступати Винник і MARUV

Вчора, 05:30Events

Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

14 травняЗірково

Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

14 травняЗірково

Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм завважки 7 кг! (відео)

14 травняЗірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

14 травняЗірково

Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram

14 травняСмачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

14 травняЗірково

Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової, і вона сама чарівність

14 травняЗірково

Меладзе з синцями під очима майже не спить після народження дитини (відео)

14 травняПсихо

Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку

14 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 14 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не проспить свій шанс підкорити будь-яку вершину!

13 травняАктуально

WOW Тижні від Samsung – найкращий час оновити техніку з вигодою до 30%

Новини партнерів

Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Мурашки на плодових деревах і в ґрунті: як їх позбутися
Мурашки на плодових деревах і в ґрунті: як їх позбутися
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Хазанов висловився про сім’ю Галкіна і Пугачової
Хазанов висловився про сім’ю Галкіна і Пугачової

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти