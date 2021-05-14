Битва образів: українка Єлизавета Ястремська з'явилася на Міс Всесвіт у сукні, як у Шарліз Терон

Вбрання від українського модного будинку Maxima стало гідним суперником французького Dior

Фото: Getty Images, instagram.com/__lizaelza__/

Модель Єлизавета Ястремська, яку назвали європейським лідером в міжнародному конкурсі краси, зачарувала новим карколомним вбранням. На головну локацію "Міс Всесвіт" українка прибула в приталеній сукні небесно-блакитного відтінку. У дуже схожій акторка Шарліз Терон сяяла на червоній доріжці "Оскара" в 2019-му.

Ніжний наряд зі шлейфом створив модний будинок Maxima. Цей же бренд взяв на себе відповідальність підготувати образ Ястремської для виходу в фіналі "Міс Всесвіт".

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

До лаконічної сукні учасниця престижного конкурсу додала лише кольє і довгі сережки. "Я справді відчуваю себе королевою в цій сукні", – підписала фото Єлизавета в своєму Instagram.

На перший погляд, аналогічний образ Шарліз Терон більш стриманий за рахунок крою під горло. Це дозволило голлівудської красуні вбратися в яскраві прикраси BVLGARI. Вона зібрала повний комплект – від сережок до сету кілець.

Фото: Getty Images

Але справжня фішка вбрання актриси полягала у вирізі на спині. Дуже елегантно і сексуально!

Шарліз Терон Фото: AFP

Порівняємо образи? Оберіть, чий вихід запам'ятався більше – Єлизавети Ястремської або Шарліз Терон.

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