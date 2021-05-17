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Міс Всесвіт-2020: що відомо про переможницю з Мексики Андреа Меза

Сьогодні, 08:31

У дівчини 40 двоюрідних братів і сестер, а ще ступінь в області розробки програмного забезпечення

Андреа Меза
Андреа Меза
Фото: instagram.com/andreamezamx

Минулої ночі в Майамі відбувся 69-й конкурс краси "Міс Всесвіт", переможницею котрого стала Андреа Меза із Мексики. Місця першої та другої віце-міс дісталися 27-річній Джулії Гамі з Бразилії та 27-річній Яник Масета Дель Кастілло з Перу відповідно.

У ТОП-5 також увійшли дівчата з Індії і Домініканської Республіки. А ось українка Єлизавета Ястремська не ввійшла у ТОП-21 конкурсу.

Що відомо про "Міс Всесвіт-2020"

Фото: instagram.com/andreamezamx

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Андреа Меза 26 років. У неї є ступінь в області розробки програмного забезпечення. Андреа також активістка – захищає права жінок разом із Муніципальним інститутом у справах жінок. Меза брала участь в глобальній благодійній асоціації зі збору коштів в Індії, Індонезії та Китаї для знедолених.

Фото: instagram.com/andreamezamx

Нова "Міс Всесвіт" – сертифікована візажистка і модель. Дівчина любить співати, веде активний спосіб життя, займається кроссфітом і екстремальними видами спорту, наприклад, сендбордінгом.

Фото: instagram.com/andreamezamx

Андреа Меза веганка. Вона є офіційним послом туристичного бренду у себе на батьківщині. У Андреа – 40 двоюрідних братів та сестер.

Раніше українка Єлизавета Ястремська розповіла про виснажливі репетиції на "Міс Всесвіт".

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Джерело: instagram.com/andreamezamx
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