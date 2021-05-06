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Претендентка від України вийде на сцену "Міс Всесвіт" у червоній сукні з екстремальним розрізом: гаряче фото образу №2

Сьогодні, 16:38

Друге вбрання Єлизавети Ястремської для престижного конкурсу краси підготував модний будинок Maxima

Учора Єлизавета Ястремська показала національне вбрання для "Міс Всесвіт-2020", а тепер пресслужба конкурсу краси поділилася її вечірнім образом. Для другого виходу українська модель одягне силуетну сукню червоного відтінку з вирізом від стегна.

Элизавета Ястремська
Элизавета Ястремська
Фото: прес-служба

Неймовірний образ створив модний будинок Maxima. Сукня має асиметричний крій, глибоке декольте, доповнене прозорою вставкою, а також декор із намистин і паєток.

Элизавета Ястремська
Элизавета Ястремська
Фото: пресслужба

Єлизавета Ястремська довершила вбрання бежевими туфлями на високих підборах. Також для фотосесії вона обрала насичений макіяж із акцентом на очі та зібране волосся. Втім, цілком імовірно, що для виходу на сцену б'юті-образ буде трохи змінений.

Нагадаємо, що вже вчора Єлизавета полетіла до США, де буде готуватися до конкурсу впродовж 10 днів. "Міс Всесвіт-2020" відбудеться 16 травня (17 травня о 03:00 по Україні) в Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

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