20 причин почати носити бейсболку – мікротренд цієї весни

Обережно! Підбірка викликає непереборне бажання купити такий головний убір собі

Мало кого здивують базові кросівки, одягнені під романтичну сукню. Тепер така ж доля спіткала бейсболку. У сезоні весна-літо 2021 цей головний убір упевнено переходить зі спортивного гардероба в повсякденний. Носіть бейсболку з приталеними жакетами або об'ємними піджаками, доповнюйте масивними прикрасами і туфлями на високих підборах – у будь-якому поєднанні вийде модно. Ну а для натхнення гортайте нашу добірку. Образи з неї зайвий раз доведуть: бейсболка – найуніверсальньніший аксесуар сезону!

Фото: instagram.com/marianamachado

Фото: instagram.com/marvaldel

Фото: instagram.com/camillecharriere

Фото: instagram.com/alexiiteresa

Фото: instagram.com/wendyswan

Фото: instagram.com/barbarakristoffersen

Фото: instagram.com/sonialyson

Фото: instagram.com/marvaldel

Фото: instagram.com/marvaldel

Фото: instagram.com/alexas_bellevie

Фото: instagram.com/ameliakay

Фото: instagram.com/emitaz

Фото: instagram.com/sonialyson

Фото: instagram.com/sonialyson

Фото: instagram.com/marvaldel

Фото: instagram.com/wendyswan

Фото: instagram.com/sonialyson

Фото: instagram.com/marvaldel

Фото: instagram.com/sofiamcoelho

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