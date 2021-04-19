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Ботаника, океан и tie dye: топ-8 модных принтов на теплое время года

Сегодня, 19:15

Рисунки, которые уже сейчас могут быть на вашей одежде

Вы в курсе, как носить главный цвет года — желтый. Пора экспериментировать с модными принтами. Сезон весна/лето 2021 радует разнообразием — тут и вдохновленная искусством абстракция, и морские мотивы, и нетленная классика в виде гороха, полосок, клетки. Сегодня уделим внимание всем ключевым трендам принтов.

Абстракция

Acne Studios
Acne Studios
Фото: unsplash.com, acnestudios.com

Весной дизайнеры предлагают не только любоваться абстракциями в картинных галереях, но и носить их на себе. Это могут быть мазки краски, будто бы оставленные неизвестным художником, плавные градиенты и замысловатые узоры. В сочетании с легкими летящими тканями получается особенно красиво.

Ботаника

Nehera
Nehera
Фото: unsplash.com, nehera.com

В теплое время года на первый план всегда выходят цветочные мотивы. И наступивший сезон не стал исключением. Присмотритесь к реалистичным принтам в виде растений и листьев — таких, как в в старых учебниках по ботанике. Они выглядят утонченно. Цветочную классику тоже далеко откладывать не стоит: знойные тропики, наивные ромашки и крупные мультяшные цветы по-прежнему актуальны.

Океан

Stella McCartney
Stella McCartney
Фото: unsplash.com, stellamccartney.com

Прошлой весной мы носили украшения в виде ракушек и морских звезд. Теперь же тема океана продолжается в модных принтах на одежде. Приветствуются любые отсылки — рыбки, кораллы, морские коньки. Также фишка может быть только в цвете. Выбирайте невесомые рубашки и платья, окрашенные в оттенки морской волны или имитирующие текстуру ракушки.

Геометрия

Issey Miyake
Issey Miyake
Фото: freepik.com, isseymiyake.com

От симметричных узоров до все той же абстракции, только с четкими контурами. При этом никаких черно-белых рисунков — только сочные миксы цветов. Если боитесь выглядеть слишком ярко, выбирайте принт с одним доминирующим оттенком и парой-тройкой приглушенных. Можно носить в формате total, сочетать с основным оттенком или с базовыми.

Полосы

Christian Dior
Christian Dior
Фото: freepik.com, dior.com

А еще лучше — сочетание нескольких видов полос. Они могут отличаться шириной, углом наклона или цветом. Помните, что горизонтальные полосы визуально расширяют фигуру, а вертикальные — вытягивают.

Горох

Saint Laurent
Saint Laurent
Фото: Instagram/ysl, unsplash.com

Не зря этот принт обожают Кейт Миддлтон, королева Летиция и многие знаменитости. Он подходит всем, ко всему и в любое время года. Каждый сезон лишь незначительно меняется размер гороха. Весной и летом 2021 на первое место поднимаются более крупные рисунки. Как и в случае с полосками, попробуйте отыскать небанальные варианты из нескольких гороховых принтов.

Tie dye

Sergey Sysoev
Sergey Sysoev
Фото: freepik.com, sergeysysoev.ru

Даже вернувшиеся в списки лидеров клоги намекают, что дизайнеры вдохновляются временами хиппи. На подиуме чаще встречались пастельные узоры в стиле tie dye — романтичные и женственные. Но облачиться в неоновый пиджак с разводами краски или надеть объемный свитшот тоже можно. Главное, сбалансировать образ менее активными вещами.

Шахматная доска

Christopher John Rogers
Christopher John Rogers
Фото: christopherjohnrogers.com

"Ход королевы" не мог не оставить свой след. Классическая шахматная клетка слегка подвинула в списке трендов привычную шотландскую и виши. В этом сезона она максимально контрастная и украшает буквально все — от пиджаков до туфель. Кстати, линии могут быть плавными и создавать интересные оптические иллюзии.

Напомним, ранее мы рассказывали про 7 стильных сумок, о которых все мечтают прямо сейчас.

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