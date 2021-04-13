Клоги – наймодніше взуття сезону. Де таке знайти і з чим носити

Докладний гід для тих, хто все ж таки наважився

Про те, що таке клоги, ви вже могли читати в словнику модних термінів. Настав час познайомитися з цим неоднозначним взуттям ближче. Готові ми їх носити чи ні, навесні та влітку 2021 клоги будуть скрізь. Навіть у вашій стрічці Instagram. Тому сьогодні розповідаємо все, що потрібно знати про клоги та модні поєднання з ними.

Як з'явився тренд на клоги

Фото: Pinterest

У всі часи клоги більше цінували за їх практичність, ніж красу. Адже це зараз можна знайти моделі із замші, з пряжками, пушком або заклепками. А кілька століть тому такі черевики вирізали з цілісного дерев'яного обрубка і покривали зверху товстою шкірою. Голландські фермери не скаржилися.

Попри свою довгу історію, вперше до списків трендів клоги увірвалися 50 років тому. Моду на дерев'яні сабо ввела шведська група ABBA у 1970-х. Після завершення епохи хіпі черевики відійшли в тінь, щоб пізніше повернутися. Камбек вийшов тріумфальним – у 90-х клоги з'явилися в колекціях Марка Джейкобса, Карла Лагерфельда і Тома Форда.

Фото: instagram.com/nicole_saldana

Потім модний маятник знову рушив у бік витонченого взуття. Ми попрощалися з платформами і танкетками на користь мініатюрних каблуків, романтичних мюлей і босоніжок з тонкими шлейками. А в 2018-му раптово полюбили "татові кросівки" і армійські черевики. Клоги стали цілком очікуваним продовженням тренда ugly shoes.

З чим носити клоги

Здавалося б, сабо з круглим носом і дерев'яною підошвою – взуття на кожен день. Але зірки стритстайла закликають додавати його до спортивних, вечірніх і навіть ділових образів.

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/tuilus

Фото: instagram.com/aliceperrella

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/by_anabrand

Якщо хочеться внести нотку ретро, поєднуйте клоги з трендовими джинсами-кльош, довгими пасторальними сукнями і одягом у стилі бохо.

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/shopredone

Фото: instagram.com/blancamiro

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/tuilus

Поки весна продовжує вередувати, під клоги можна надягати щільні колготки або теплі шкарпетки. Також варто звернути увагу на утеплені моделі з хутром – вони будуть актуальні й наступної осені.

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/sokolovaveta

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/blancamiro

Фото: instagram.com/shopredone

Де купити клоги

Тривалий час клоги можна було знайти тільки в люксі. Але цієї весни таких проблем немає – варіанти з більш доступними цінниками представили багато брендів мас-маркету. Ділимося гідними варіантами.

Massimo Dutti, 4290 грн Фото: massimodutti.com

Pull&Bear, 1299 грн Фото: https://www.pullandbear.com/

Zara, 2999 грн Фото: zara.com

Zara, 2999 грн Фото: zara.com

Oysho, 1599 грн Фото: oysho.com

Також нагадаємо, де шукати ідеальні кросівки на кожен день.

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