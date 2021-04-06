Колір настрою — жовтий: 20 способів носити його модно

Сонце у вашому гардеробі

Беззаперечний сірий і оптимістичний жовтий стали головними відтінками 2021-го за версією Pantone . Як носити сірі речі зрозуміло. А ось щоб вписати в образ жовтий, потрібно постаратися. Але не сильно. Тому що все найвдаліші поєднання вже є в нашій добірці. Зберігайте ідеї, з чим найкраще носити жовтий колір, і зробіть цю весну справді сонячної!

Жовтий + бузковий

Фото: instagram.com/thebreathefashion

Фото: instagram.com/karodall

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/elenagiadaa

Жовтий + зелений

Фото: instagram.com/karodall

Фото: instagram.com/purefashionworld

Жовтий + блакитний

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/thebreathefashion

Фото: instagram.com/ninasandbech

Жовтий + рожевий

Фото: instagram.com/karodall

Фото: instagram.com/oliviaandalice

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/laura_eguizabal

Жовтий + нейтральні відтінки

Фото: instagram.com/purefashionworld

Фото: instagram.com/23rdapril_beclassy

Жовтий в аксесуарах

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/purefashionworld

Фото: instagram.com/thestyleograph

Фото: instagram.com/ninasandbech

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які речі зі шкіри можна додати у свій повсякденний гардероб.

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