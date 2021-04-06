Колір настрою — жовтий: 20 способів носити його модно
Сонце у вашому гардеробі
Беззаперечний сірий і оптимістичний жовтий стали головними відтінками 2021-го за версією Pantone . Як носити сірі речі зрозуміло. А ось щоб вписати в образ жовтий, потрібно постаратися. Але не сильно. Тому що все найвдаліші поєднання вже є в нашій добірці. Зберігайте ідеї, з чим найкраще носити жовтий колір, і зробіть цю весну справді сонячної!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які речі зі шкіри можна додати у свій повсякденний гардероб.
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