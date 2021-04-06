7 стильних сумок, про які всі мріють просто зараз

Все про тенденції весни і літа

Впевнені, ви вже склали шопінг-лист із головними покупками сезону. Час задуматися про аксесуари, які будуть виграшно доповнювати ваші образи. Один з ключових – сумка. Навесні та влітку 2021 увага прикута до плавних форм, життєрадісних відтінків і знайомих моделей у новому прочитанні. Про ці та інші модні тенденції – далі.

М'які сумки із затягуванням замість застібки люблять за їх місткість попри компактний розмір. Утім, в цьому ж і їх мінус: якщо в мішечку немає кишень, знайти шкидко потрібну річ – завдання із зірочкою. Тим, кого це не лякає, варто придивитися до сумок з текстилю. Можна зупинитися на лаконічному атласному варіанті, а можна поекспериментувати з принтами або фурнітурою.

Ganni Фото: matchesfashion.com

Fendi Фото: matchesfashion.com

Для смартфона

Тренд на мікросумки спалахнув неочікувано і згас, перш ніж ми розібралися, що ж у них можна вмістити. На зміну прийшов трохи більше зрозумілий варіант – сумки в розмірі міні. Обирайте таку, щоб вліз смартфон, і тоді отримаєте не лише модний акссесуар, а й практичний. Особливо круто виглядають вечірні сумочки – небанальна альтернатива клатчу, яка заодно звільняє руки для келиха вина.

Bienen-Davis Фото: matchesfashion.com

Jil Sander Фото: matchesfashion.com

Напівкругла

Це може бути як розслаблена овальна форма, так і жорстке півколо, ніби окреслене циркулем. Такі сумки нагадують щось середнє між класичними хобо (їх, до речі, теж не варто списувати з рахунків) і сумками-сідло. І це ще одна цікава заміна для трохи набридлих "пухких" клатчів. Невелика ручка робить образ чарівним і вносить нотку кокетства.

Bottega Veneta Фото: matchesfashion.com

Zara Фото: zara.com

Прямокутна сумка в стилі Керрі Бредшоу затримається з нами ще не на один сезон. У 2021-му її можна прикрашати ланцюгами – металевими і пластиковими – або використовувати ланцюг замість плечового ременя. Крім гладких однотонних багетів, популярні вироби з текстурою або принтом. Хороший вибір для весни і літа – кольорові розводи в стилі тай-дай.

Wandler Фото: matchesfashion.com

Pull&Bear Фото: https://www.pullandbear.com/

Щороку з настанням тепла вони урочисто повертаються до хіт-параду трендів. Зараз у моді як об'ємні шоппери і звичні кошики, так і більш сучасні їх варіації. До прикладу, зверніть увагу на незвичайні плетені рюкзаки і компактні шкіряні сумки, які лише імітують солом'яне плетиво.

JW Anderson Фото: matchesfashion.com

Maison Margiela Фото: matchesfashion.com

Усі кольори веселки

Якщо ви не ризикуєте носити одяг яскравих відтінків, кольорова сумка – найбезпечніший варіант. Салатова, малинова або жовта, вона стане зіркою в нейтральному образі і додасть весняного настрою. Найсміливішим пропонуємо грати на контрастах і поєднувати яскраву сумку з іншими життєрадісними відтінками у вбранні. Досягти колірної гармонії допоможе Pantone – один із зручних модних додатків для смартфона .

Mango Фото: shop.mango.com/

Guess Фото: answer.ua

Сумка з сіткою

Раритетні авоськи повернулися на подіуми і перетворилися на вишуканий аксесуар. Згадати хоча б нові сумки Fendi у вигляді радянських кошиків. Традиційну сітку краще залишити для походів у магазин, а на кожен день зупинитися на варіантах зі шкіри. Чудовий вигляд мають класичні сумки, зверху яких розташована сітка в тон зі щільних джгутів.

Mango Фото: shop.mango.com/

Zara Фото: zara.com

До речі, ви ж бачили найпопулярнішу сумку в Instagram, яка набрала 5,9 млн постів?

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