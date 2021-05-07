8 модних мам знаменитостей – вони одягаються не гірше за своїх зіркових дітей

Ось в кого пішли Меган Маркл, Джаред Лето і Бейонсе!

Днями Дженніфер Лопес знялася в рекламі свого бренду разом з мамою. Виявилося, що 77-річна Гваделупа Родрігес виглядає не гірше за зіркову дочньку. До Дня матері 9 травня ми згадали ще 8 мам знаменитостей, які можуть дати фору поколінню Z. Лише подивіться, які вони стильні!

Тіш Сайрус, мама Майлі Сайрус

Тіш і Майлі Сайрус Фото: instagram.com/tishcyrus

Давайте чесно. Чий образ на фото вам подобається більше – Майлі або її мами Тіш? Зараз старша з Сайрус працює дизайнеркою інтер'єрів, навіть доньці будинок обставила. Схоже, звідси і її тонке почуття стилю. На деяких знімках в своєму Instagram Тіш виглядає, як справжній фешн-блогер.

Тіш Сайрус Фото: instagram.com/tishcyrus

Тіна Ноулз, мама Бейонсе

Бейонсе і Тіна Ноулз Фото: Getty Images

Селестін допомогла дочці стати зіркою, та й сама стала впливовою фігурою в світі моди. У виборі образів у неї немає права на помилку – Ноулз обожнює класику і жіночні силуети. А її фігурі як і раніше можна позаздрити.

Тіна Ноулз Фото: ebony.com

Тамара Галушка, мама Віри Брежнєвої

Тамара Галушка і Віра Брєжнєва Фото: instagram.com/ververa

Краща подруга Тамари – мама української дизайнерки Каті Сильченко. На кадрі нижче батько екс-"Віа-Гри" саме позує у вбранні the COAT. І їй воно дуже пасує! Зауважимо, що і за межами професійних студій Тамара Галушка тішить модних критиків гармонійними образами.

Тамара Галушка Фото: jetsetter.ua

Лінда Грем, мама Ешлі Грем

Лінда і Ешлі Грем Фото: instagram.com/themamagraham

Одна з найвідоміших моделей plus-size не раз говорила, що єдиною її опорою на початку кар'єри була мама. Тепер, коли Ешлі співпрацює з кращими брендами, Лінда продовжує підтримувати доньку. Причому не тільки словом, а й ділом. Наприклад, знімається з нею в рекламі купальників.

Лінда і Ешли Грем Фото: instagram.com/ashleygraham

Голді Хоун, мама Кейт Хадсон

Голді Хоун і Кейт Хадсон Фото: instagram.com/goldiehawn

Складно сказати, хто з цих двох більш відомий. Кейт ми любимо за романтичні комедії, зате її мама Голді – володарка "Оскара" після ролі в "Квітці кактуса". Через 52 роки від дня тієї церемонії в очах Хоун збереглася іскра зухвалого дівчиська. Це відчувається і в її стилі. Вона не боїться бути яскравою і часом навіть затьмарює молоду доньку.

Голді Хоун Фото: instagram.com/goldiehawn

Констанс Лето, мама Джареда Лето

Джаред та Констанс Лето Фото: instagram.com/constance.leto

69-річна матір вокаліста 30 seconds to Mars заслуговує на повагу хоча б тим, що не маскує вік. Констанс Літо не фарбує волосся, рідко користується косметикою і ніколи не лягала під ніж хірурга. Природна краса в поєднанні з чудовим смаком – формула успіху, яка не залежить від цифри в паспорті.

Джаред та Констанс Лето Фото: The Daily Mail

Ольга Дорофєєва, мама Наді Дорофєєвої

Надя і Ольга Дорофєєви Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У повсякденному житті Ольга Дорофєєва вбирається рідко, але зіркова дочка вміє перетворити її на свою ровесницю. Здається, молодіжні вбрання з концепт-стору SO DODO підходять мамі Наді просто ідеально.

Надя і Ольга Дорофєєві Фото: instagram.com/mama.dorofeeva

Дорія Регланд, мама Меган Маркл

Меган Маркл і її мама Дорія Регланд Фото: Getty Images

Мама герцогині Сассекської викладала йогу, була соцпрацівником у клініці та гримером на телебаченні. А ще вона пече смачні лимонні тістечка і бігає марафони. Це про неї розповідала сама Меган, а папарацці не раз публікували підтвердження з тренувань. У свої 64 Дорія веде справді активний спосіб життя. Можливо, тому на ній будь-який одяг сидить так добре?

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