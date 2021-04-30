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ТОП-5 модних образів на травневі свята, які зберуть багато лайків в Instagram

Сьогодні, 20:12

Одягаємося зручно і стильно для активних весняних вихідних

Уже завтра стартують своєрідні весняні канікули – період травневих свят. Цьогоріч нас чекають 4 неробочих дні поспіль, а потім ще 3. Нарешті можна вирушити на дачу, відпочити за містом або влаштувати пікнік.

А щоб враження від поїздки залишилися не тільки у вашому серці, але й зібрали багато лайків в соцмережах, продумайте заздалегідь свій гардероб. Адже навіть поїдаючи паски біля багаття, можна виглядати круто і почуватися комфортно. Ось найкращі ідеї, як одягнутися на травневі свята 2021. Зберігайте!

Трикотажна сукня + капелюх

Залишилося зовсім небагато часу, щоб насолодитися затишними в'язаними сукнями. Вибирайте максимально лаконічну, завдовжки до щиколоток і в нейтральному відтінку. Таке буде мати гарний вигляд з будь-якими аксесуарами і взуттям – хоч з пухнастими клогі, хоч з кросівками.

Фото: instagram.com/rocky_barnes

Зверніть увагу на товщину трикотажу. Якщо матеріал досить легкий, краще зупинитися на вільному крої. А ось сукні зі щільного трикотажу можуть бути чітко по фігурі – крізь неї не буде просвічуватися рельєф білизни.

Для найбільш інстаграмних образів пропонуємо захопити з собою капелюх. Шанувальникам класики сподобається варіант з широкими полями, а експериментатори оцінять панаму і капелюх рибалки.

Фото: instagram.com/camilacoelho

Лосини + вітрівка

Якщо ви досі не взяли приклад з голлівудських модниць і не зважилися на спортивні легінси, це ваш шанс. Перш ніж складати міські образи, складіть варіант для відпочинку на природі. Впевнені: кількість сердечок під таким постом переконає так одягатися і в повсякденному житті.

Фото: instagram.com/handinfire

З худі, об'ємним світшотом або вітрівкою вийде по-спортивному. Більш елегантний варіант – мінімалістичний джемпер або сорочка. До них в якості головного убору ідеально підійде кепка або бандана.

Фото: instagram.com/alexxcoll

І пам'ятайте про неочевидну, але трендову хитрість – шкарпетки мають бути поверх лосин.

Total denim

З вбранням в форматі total складно помилитися, плюс вони майже завжди виглядають виграшно. Згадайте хоча б червону доріжку "Оскара", де всю увагу на себе перетягнули Колман Домінго і Леслі Одом-молодший. Найкраще рішення для заміського монообразу – денім. Мало що зрівняється з ним по мірі комфорту і градусу трендовості в цьому сезоні.

Фото: instagram.com/ninasandbech

По-справжньому модно виглядає багатошарове вбрання, яке складається не менше, ніж з 3-х одиниць деніму. Якщо вдягаєте джинси і сорочку, не бійтеся переборщити – додавайте джинсовий жилет, жакет або бомбер. Немає стільки речей з деніму? Замінюйте їх звичайними. Буде не total look, та однаково зручно і красиво.

Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Шорти + високі чоботи

Переодягатися в шорти поки зарано, особливо, якщо тусовка планується до пізнього вечора. Але є компромісний варіант – додати високі чоботи або ботфорти. Наверх найкраще підійде щось oversize – светр або худі до середини стегна. До речі, цей той випадок, коли можна позичити одяг з гардеробу бойфренда.

Фото: instagram.com/camilacoelho

Фото: instagram.com/__mmaxinewylde

Джоггер з яскравим акцентом

Спортивний костюм – перше, що спадає на думку про відпочинок на природі. Після шашликів, звичайно. Але сам по собі він виглядає досить нудно. Такий образ варто розбавити чимось цікавим – жіночною сумочкою, контрастним верхом замість олімпійки або хоча б базовим тренчем.

Фото: instagram.com/leoniehanne

Для фотосесії і для того, щоб швидко перетворити спортивний лук на вечірній, захопіть з собою туфлі або босоніжки. По траві в них не поганяєш, але якщо плануються різні варіанти дозвілля – саме те.

Фото: instagram.com/elizabeth.ku

Можливо, пропущено добірку стильних великодніх кошиків, ідеальних для свята.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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