ТОП-10 модних подарунків, яким зрадіє кожна мама

У 2021 році Міжнародний день матері випадає на 9 травня

Цієї неділі з'явиться додатковий привід зробити приємне найріднішій людини – у світі відзначають День матері. Ми вже розповідали, що подарувати мамі, зроблене своїми руками, і як її привітати на відстані. А сьогодні говоримо між нами, дівчатами. Нижче знайдете список того, що можна подарувати мамі від доньки. Ми зібрали модні та оригінальні презенти до особливого свята.

Сумочка для телефона

Щоб мама не пропустила ваш дзвінок, подаруйте їй стильний чохол на ланцюжку. Це не лише практично, але і по-справжньому модно: котрий місяць у яскравих сумочках Chanel вигулюють свої смартфони головні голлівудські модниці. Детальніше про такі дізнаєтеся з добірки трендових весняних аксесуарів.

BIMBA Y LOLA, 2599 грн Фото: answer.ua

Прикраси зі змістом

Гравірування робить будь-який подарунок пам'ятним. Але це не єдиний спосіб персоналізувати прикрасу. Багато ювелірних будинків пропонують самому обрати дизайн – прямо в магазині або на сайті. Можна грати з відтінками, матеріалами і додавати елементи на свій смак.

Усім відомий варіант – шарми у виробах Pandora. Але є й гідні українські аналоги. Наприклад, в ательє Peninsula знайдете десятки мінімалістичних підвісок для браслетів і каблучок. Обирайте потрібну форму (від банальних сердечок до літаків і черепашок) і кількість намистин.

Браслет Peninsula, 1905 грн Фото: Peninsula

Елегантні смарт-годинники

ВООЗ рекомендує проходити не менше 8000 кроків в день. Розумні годинник допоможуть відслідковувати прогрес і залишатися в гарній формі. А що ще потрібно дівчатам будь-якого віку? Хіба що витончений дизайн такого аксесуара. На ринку багато спортивних варіантів, але зустрічаються і більш жіночні.

Ще одна фішка – змінні ремінці. Піднесіть у подарунок мамі відразу кілька, щоб вона могла підбирати їх до різних вбрань.

Huawei Watch Fit Elegant, 3799 грн Фото: citrus.ua

Брелок на сумку

Догодити з повсякденною сумкою іншій людині буває складно. Навіть якщо це хтось близький. Зате мінімальні шанси помилитися з прикрасою до неї – брелоком. Головне, підійти до вибору з усією відповідальністю. Нехай це буде не пересічна дрібничка з супермаркету, а щось цікаве. Модні і відносно бюджетні варіанти є у Guess.

Guess, 999 грн Фото: answer.ua

Хустка на шию

У шовкових хусток майже немає терміну придатності. В якомусь сезоні вони більш популярні, в якомусь менш, але повністю з моди не виходять ніколи.

Цієї весни хустку варто щільно обертати навколо шиї як комір-стійку, складати трикутником і носити немов піонерський галстук, пов'язувати косинкою або використовувати замість резинки для волосся. Мама точно знайде застосування такому подарунку від дочки.

Ralph Lauren, 1599 грн Фото: symbol.ua

Парасолька

Хтось вважає, що дарувати парасольку – погана прикмета. Але ми впевнені, що будь-який презент, обраний з любов'ю, приносить з собою тільки хороше. Взяти хоча б цього прозорого красеня. Такі парасолі були на піку в нульових, а тепер знову повернулися в топ. Виглядають круто, практичні та пасують до всього.

Answear Lab, 339 грн Фото: answer.ua

Стильний шоппер

Геть пакет із пакетами! Це неекологічно і,зрештою, некрасиво. Привчіть маму ходити за покупками з авоською або текстильним шоппером. Тільки-но погляньте на напівпрозору сумочку з органзи від Mango.

Mango, 3599 грн Фото: shop.mango.com/

Термопляшка з дизайном

Не всі мами розуміють любов до прогулянок зі стаканчиком латте із затишної кав'ярні. Запропонуйте альтернативне рішення – термопосуд, в якому можна носити заварену вдома каву. Особливо, якщо така пляшечка виглядає як повноцінний аксесуар.

Беріть одразу дві, щоб теж підтримати тренд на екологічність. До речі, багато закладів пропонують знижку за замовлення кави в свою чашку.

Wink Bottle, 759 грн Фото: answer.ua

Шкіряний ремінь

Це завершальний елемент будь-якого вбрання і просто зручна річ. Зверніть увагу на ті, що коротше. Їх можна носити на талії, формуючи виразний силует. Запропонуйте мамі надягати широкі пояси поверх піджака, палантина і брюк з високою талією, а тонкі поєднувати з витонченим верхом – кардиганом або сукнею.

Hugo, 2999 грн Фото: answer.ua

Набір захисних масок

У сучасних реаліях таких подарунків не буває багато. Спробуйте врахувати смаки рідної людини і підібрати кілька близьких їй за духом малюнків. Також ефектний вигляд мають наймодніші принти 2021.

Medicine, 329 грн Фото: answer.ua

Нагадаємо, що у Life Сьогодні вийшов календар подарунків на травень-2021. Там ви знайдете креативні подарунки, які можна піднести як до традиційних свят, так і до найбільш незвичайних.

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